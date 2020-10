PANDEMIA| Coronavírus atinge cerca de 72 mil pessoas, com 1.365 óbitos em Mato Grosso do Sul

O coronavírus continua avançando em Mato Grosso do Sul. Até o momento, são 71.993 pessoas contaminadas com a doença, somando 1.365 mortes. Os dados foram registrados no boletim epidemiológico desta segunda-feira (5).





Até o momento, 438 pessoas estão internadas, sendo duas de outros estados. Deste total, 226 estão em leitos clínicos e 214 em leitos de UTI. Mais de 66 mil pessoas foram curadas desde o início da pandemia.





No ranking estadual, Campo Grande ainda ocupa o primeiro lugar de casos confirmados, com 31.750 pessoas contaminadas; em segundo, Dourados (7.531 pessoas); em seguida, Corumbá (4.197 casos); em quarto, Três Lagoas (2.206) e em quinto, Sidrolândia (2.028 casos).









Clique aqui e acesse o boletim na íntegra