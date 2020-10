OUTUBRO ROSA| : Exames de mama caem 62% em MS durante isolamento social

Comparado ao mesmo período do ano passado, cerca de 4,8 mil mulheres deixaram de fazer exames





Pela primeira vez em décadas, o tradicional evento do Outubro Rosa, em alusão à prevenção ao câncer de mama, será online e não terá campanha ativa nas ruas para conscientizar as mulheres. Comparado ao mesmo período do ano passado, cerca de 62% das mulheres já deixaram de fazer exames de mama durante a pandemia de 2020 em Mato Grosso do Sul.





De acordo com o balanço do Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão, no ano passado, foram feitos 4.215 procedimentos, já em 2020, apenas 2.547 fizeram exames preventivos durante o isolamento social.





O atendimento ainda está sendo normalizado na unidade. De acordo com a presidente da Fundação Carmen Prudente e mantenedora do hospital, Amilcar Silva Junior, este ano será diferente, mas ainda mantém a campanha através das redes sociais.





“Infelizmente não teremos a campanha com exames de livre demanda para a população, precisamos respeitar as medidas de prevenção vigentes, mas estamos com atendimento normalizado via regulação tanto para exames quanto para tratamento”.













Para evitar aglomeração nas salas de atendimento e espera, a unidade teve que diminuir em 20% a oferta nos procedimentos, para evitar maiores chances de transmissão da Covid-19.





Ainda segundo o levantamento da rede de atendimento, neste ano, cerca de 850 casos de câncer de mama foram descobertos por exames preventivos em Mato Grosso do Sul, sendo destes, 250 apenas em Campo Grande. 60% das quimioterapias são em mulheres em tratamento do câncer de mama.





Além disso, se basear na médica de procedimentos como cirurgias, quimioterapias, radioterapias e consultas, a redução pode ser maior. Anualmente, a rede realiza cerca de 9,6 mil assistências.

Se cuide!





Para prevenir o desenvolvimento da doença, o autoexame de mama pode ajudar na mais rápida detecção de nódulos. Conforme as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), pode ser feito em frente ao espelho, em pé ou até mesmo deitada. Caso sinta algum nódulo, inchaço ou mudança na textura ou tamanho, procure um médico.





Detecção precoce pode ajudar no tratamento

(Foto: Istock Getty Images)





Em frente ao espelho:





Fique em frente ao espelho;

Com os braços caídos, observe os dois seios;

Em seguida, coloque uma mão na cintura fazendo força;

Posicione uma mãe atrás da cabeça e observe o tamanho, posição e forma do mamilo;

Pressione levemente o mamilo e veja se há saída de secreção.





Em pé





Levante o braço esquerdo e apoie sobre a cabeça;

Com a mão direita esticada, examine a mama esquerda. Use a palma e ponta dos dedos, não as unhas;

Faça movimentos circulares, de cima para baixo;

Inverta as posições dos braços para examinar os seios.





Deitada





Coloque uma toalha dobrada sob o ombro direito para examinar a mama direita;

Sinta a mama com movimentos circulares, fazendo uma leve pressão;

Apalpe a mama;

Depois apalpe as axilas;

Inverta o procedimento para a mama esquerda.





Fonte: mídiamax