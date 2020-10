NUTRIÇÃO| super alimentos que potencializa o emagrecimento

A cada dia crescem os números de estudo comprovando a eficácia dos alimentos no processo de emagrecimento. Como também crescem os números de obesidade no Brasil segundo a Pesquisa do Ministério da Saúde mostra que número de obesos no país aumentou 67,8%.





Pesquisei nesse site: não sei se vc precisa mostrar a fonte- https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45612-brasileiros-atingem-maior-indice-de-obesidade-nos-ultimos-treze-anos





Com os estudos hoje sabemos que diversos alimentos aliado ao processo de emagrecimento são excelentes potencializadores do emagrecimento em conjunto com diversos fatores como (alimentação equilibrada, pratica de atividade física, mentalidade alinhada ao processo). E Claro que nenhum alimento isolado tem poder de emagrecer, isso não existe se exercite-se não haveria obesidade certo, porque todo mundo já teria adquirido esse alimento milagroso.





Gengibre: Com uma longa história de uso medicinal, o gengibre é um alimento que dá sabor extra a diversas receitas e contribui para manter a saúde. O alimento tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes e alguns minerais importantes, como magnésio e potássio. O gingerois é o ativo funcional do gengibre.









Dra. Thamara Bruneri Fialho - Nutricionista & Coach