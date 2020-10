NUTRIÇÃO| Super alimento anti-inflamatorio natural

É um alimento conhecido como ouro das especiarias por conta da sua coloração. Você já sabe qual alimento estou falando? Sim estou falando da Cúrcuma longa, conhecida como açafrão-da-terra, turmérico, raiz-de-sol, açafrão-da-índia, açafrão e gengibre amarelo, vem da família do gengibre, normalmente é usada como tempero na culinária, mas a medicina já comprovou também que acarreta diversos benefícios para a saúde.





Os efeitos medicinais da cúrcuma são geralmente consequências da presença de uma substância polifenólica lipofílica de cor laranja-amarelada chamada curcumina, que é adquirida a partir dos rizomas da planta. A curcumina é o ingrediente ativo principal da cúrcuma. Ela tem efeitos anti-inflamatórios e é um antioxidante muito forte. No entanto, o teor de curcumina na cúrcuma não é tão alto a cerca de 3% do peso da cúrcuma.





A maioria dos estudos sobre esta erva utiliza extratos de cúrcuma que contêm em sua grande maioria a curcumina, com dosagens que variam entre 400mg a 1 grama por dia. Seria bastante difícil atingir estes níveis utilizando apenas a especiaria cúrcuma sobre seus alimentos. Portanto, se você pretende obter os efeitos completos, então o ideal é tomar um extrato prescrito pelo seu nutricionista, para atingir a dosagem adequada, principalmente quando falamos de usar cúrcuma como anti inflamatório natural.





Além disso, trata-se de uma especiaria rica em compostos ativos que ajudam o corpo a funcionar melhor e previnem desde problemas de saúde leves até mesmo doenças graves como o câncer, a artrite e a doença de Alzheimer.





A curcumina produz diversas mudanças em nível molecular que podem ajudar na prevenção e talvez até mesmo no tratamento do câncer.





A curcumina pode cruzar a barreira hematoencefálica e foi mostrado que leva a inúmeras melhorias no processo patológico do mal de Alzheimer.





Os estudos demonstram que a curcumina tem forte efeito anti-inflamatório. Ela é tão poderosa que se compara à eficácia de algumas drogas anti-inflamatórias. A curcumina na verdade alveja múltiplas etapas na via inflamatória, em nível molecular, oque é excelente para saúde e diminuir a inflamação. A artrite é uma doença comum caracterizada por inflamação articular. Muitos estudos mostram que a curcumina pode ajudar a tratar os sintomas da artrite e em alguns casos, mais eficaz que as drogas anti-inflamatórias.





Eis outros benefícios da cúrcuma:





- É anti-inflamatório;

- Combate doenças de pele;

- Reduz o colesterol;

- É antioxidante;

- Melhora a circulação;

- Ajuda na recuperação muscular;

- Previne a diabetes;

- Acelera o metabolismo e emagrece.





Pode ser consumida em forma de suplementação que mais eficiente (prescrita pelo nutricionista) e complementada na alimentação: como tempero de salada, tempero nas preparações de arroz carne e feijões, em forma de chá e nos sucos.





E digo mais: Para os apreciadores da Pimenta do Reino, uma grande notícia! A adição da mesma à Curcumina aumenta a sua biodisponibilidade celular, que sozinha é muito baixa, devido à rápida glucoronidação hepática e intestinal. Então sempre que usar cúrcuma nas suas preparações use um pouco de pimenta do reino para potencializar seus benefícios.





"Que seu alimento seja o teu remédio e que seu remédio seja o teu alimento (Hipócrates)".





