No dia do servidor Barbosinha reafirma não mexer no PCCR para prejudicar o trabalhador

“Jamais iremos mexer em garantias e direitos consolidados dos trabalhadores, ao contrário, iremos criar mecanismos que possam valorizar e incentivar o trabalho de todos aqueles que estão dispostos a contribuir para a construção de uma gestão pública eficiente”. É com essa fala que o candidato Barbosinha (coligação DEM/PSDB/Solidariedade/ PSD/ Podemos/MDB/ Patriota/ Avante/PSB) está homenageando o funcionalismo quando se comemora o Dia do Servidor.





Afirmou o candidato que terá especial atenção com os servidores públicos e suas demandas, pois segundo ele, uma boa gestão só se faz com esses profissionais capacitados, valorizados e comprometidos. “Pelo seu trabalho é que serviços essenciais chegam efetivamente à população”, destacou Barbosinha.





Ele entende que os servidores serão parceiros no compromisso de levar aos douradenses políticas públicas que atendam efetivamente às suas necessidades. “Juntos haveremos de reorganizar Dourados e não vai ser a custa do salário do trabalhador pois o que eu quero é o trabalho em equipe e com os servidores em harmonia”, garantiu.





Barbosinha lembrou que em todos os locais por onde passou sua preocupação sempre foi em atender as demandas do trabalhador. “Como já disse em outras ocasiões não faço gestão suprimindo, não faço “caça às bruxas”, enfatizou o candidato, ressaltando que “em qualquer situação o diálogo vem em primeiro lugar e é isso que faz a diferença no sistema de gestão”.





Parabenizando a todos os servidores, Barbosinha cita algumas das propostas de seu plano de governo, entre elas adotar políticas de capacitação, qualificação, treinamento e educação continuada e, promover políticas que melhorem as condições de saúde, bem-estar e segurança do trabalho para todos os servidores.





