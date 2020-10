'Não li sobre isso. Não tomei conhecimento', diz Bolsonaro sobre o Pix

Apesar da resposta do presidente, o Pix já foi mencionado por Bolsonaro pelo menos duas vezes em suas redes sociais.

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira, 5, desconhecer o Pix, o novo sistema de pagamentos e transferências desenvolvido pelo Banco Central. Desde que assumiu a instituição, no início do governo, em 2019, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, trata o novo sistema como uma das apostas para revolucionar o mercado bancário.





Um apoiador do presidente o parabenizou pelo novo sistema, que poderá ser usado como substituto de DOCs e TEDs, será gratuito, instantâneo e estará disponível a qualquer hora, sete dias por semana. A previsão é que a maioria das transações seja aprovada e finalizada em até 10 segundos.





Bolsonaro respondeu que não leu sobre o assunto e que tratou nessa semana sobre carteira de habilitação para pilotos com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. O apoiador, então, explica ao presidente o funcionamento do Pix.





"Esse é do Banco Central, usado para pagamentos 24 horas, 7 dias por semana, qualquer hora, não precisa nem de DOC nem de TED", disse.





"Não tomei conhecimento. Vou conversar esta semana com o Roberto Campos", respondeu Bolsonaro.





Apesar da resposta do presidente, o Pix já foi mencionado por Bolsonaro pelo menos duas vezes em suas redes sociais. Em 24 de fevereiro, ele disse no Twitter que o sistema iria trazer "mais agilidade" e "menos custos ao cidadão". A fala mais recente foi em 15 de agosto, quando o presidente destacou, justamente, o início dos registros, nesta segunda-feira.





"Registros no PIX podem começar a ser feitos a partir de 5 de outubro. Sistema vai permitir transferências eletrônicas em tempo real a qualquer momento do dia ou da noite, inclusive aos finais de semana e feriados", escreveu.





Segundo o BC, em três horas e meia, mais de 1 milhão de chaves foram cadastradas para o uso do Pix. Embora muitas instituições financeiras tenham lançado um pré-cadastro, elas terão que confirmar a partir desta segunda com os clientes o efetivo registro das chamadas das chaves.