Mulher é encontrada morta com sinais de estrangulamento

A polícia de Dourados – cidade a 233 quilômetros de Campo Grande – investiga o assassinato de uma mulher de 55 anos. O corpo de Ivone Belarmino da Silva foi encontrado com sinais de estrangulamento na tarde desta segunda-feira (12), no Bairro Jardim Canaã, região leste da cidade.





Por volta do meio-dia a Polícia Militar foi avisada sobre possível crime em uma das casas do Rua Projetada. No local, encontraram o corpo de Ivone caído no chão do quarto. Ela tinha marcas no pescoço que indicam morte por estrangulamento.





A casa estava revirada, com vários objetos fora do lugar. Conforme apurado pela reportagem, as causas da morte ainda são desconhecidas, mas a polícia não descarta a possibilidade da cena ter sido montada para dar uma falsa pista sobre o crime. Equipes da perícia e da Polícia Civil foram ao local. Caso é investigado.





