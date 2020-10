Morre Sean Connery, aos 90 anos

Segundo a BBC, a informação foi confirmada pela família do ator. Connery atuou em mais de 90 papéis e foi o primeiro a interpretar James Bond no cinema.

James Bond 007 Sean Connery — Foto: Divulgação

O ator Sean Connery morreu aos 90 anos. Segundo a BBC divulgou neste sábado (31), a informação foi confirmada pela família do ator.





Com mais de 94 papéis ao longo de mais de 50 anos de carreira, o ator escocês foi o primeiro a interpretar o espião James Bond no cinema e atuou em seis filmes do "007" nas décadas de 1960, 1970 e 1980.





Connery também atuou no drama "Os intocáveis", de Brian de Palma, pelo qual venceu o Oscar em 1988 na categoria de melhor ator coadjuvante e o Globo de Ouro.





O ator nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1930 e ganhou seu primeiro papel em 1954, no filme "Lilacs in the spring".





Entre seus personagens de destaque, estão também o protagonista William von Baskerville no longa "O nome da rosa", de 1986, adaptação da obra de Umberto Eco, e o professor Henry Jones no filme "Indiana Jones e a última cruzada", de 1989.





O último trabalho de Connery foi a animação "Sir Billi", lançada em 2012, na qual ele dublou o protagonista.





