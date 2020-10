Morre piloto do helicóptero da Força Nacional que saiu de MS e caiu no Pantanal

Suspeita é que Policial Civil do DF tenha sofrido um tromboembolismo pulmonar

Policial civil do DF e membro a Força Nacional, Renato de Oliveira Souza, morreu na noite de ontem (Foto: Redes sociais/Reprodução)

Morreu na noite desta segunda-feira (26), no Rio de Janeiro, o policial civil do Distrito Federal, Renato de Oliveira Souza, que pilotava o helicóptero da Força Nacional que caiu no Pantanal no dia 8 de outubro.





Naquele dia, a aeronave levantou voo de Corumbá depois que equipe concluiu missão no combate aos incêndios que assolavam o bioma no Estado. Após uma parada feita em Porto Jofre, região pantaneira que fica na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A queda aconteceu em território mato-grossense, próximo ao município de Poconé.





Na tarde de quarta-feira (21), o piloto foi transferido de Cuiabá (MT) para o Rio de Janeiro, onde morava com a família, em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) aérea. Conforme divulgou o Governo do Mato Grosso naquele dia, transferência do policial, que estava internado no Hospital Santa Rosa, foi acompanhada pelo secretário de Segurança Pública do Mato Grosso, Alexandre Bustamante, e o irmão do agente, Rogério de Oliveira Souza.





Foi quando o irmão disse que apesar de lesão na coluna, em três meses Renato estaria plenamente recuperado, conforme avaliação médica.





O agente já havia tido alta e segundo apurou o portal Metrópoles, na noite de ontem, ele passou mal. Com falta de ar, foi levado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Rio, mas não resistiu. A suspeita é de tromboembolismo pulmonar.





“Renato agora está voando mais alto, que voe para sempre”, publicou uma sobrinha em rede social, ainda conforme o Metrópoles.

A aeronave saiu de Corumbá e caiu cerca de 13 quilômetros depois (Foto: Centro Integrado de Operações Aéreas)













Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Por Anahi Zurutuza