Morre Cecil Thiré, ator e diretor, no Rio aos 77 anos

'Lutou pela arte', dizem filhos. Ator e diretor sofria do Mal de Parkinson e morreu de causas naturais, segundo família. Ele deixou quatro filhos.

O ator e diretor Cecil Thiré morreu nesta sexta-feira (9) no Rio de Janeiro aos 77 anos. Ele sofria do Mal de Parkinson e morreu enquanto dormia em casa, na Zona Sul do Rio.





Cecil Aldary Portocarrero Thiré nasceu em 28 de maio de 1943 no Rio de Janeiro. Ele foi o filho único do casamento entre a atriz Tônia Carrero e o artista plástico Carlos Arthur Thiré. Uma de suas últimas aparições em público foi durante o velório de sua mãe, que morreu em março de 2018 após uma parada cardíaca.





Thiré seguiu a tradição artística da família desde a adolescência e trabalhou com teatro, cinema e televisão. O primeiro curta-metragem que dirigiu foi "Os Mendigos" aos 19 anos.





Além de dirigir peças e filmes, o ator trabalhou em mais de 20 papéis em novelas como "O Espigão", "Sol de Verão", "Top Model" e "Celebridade". Os maiores destaques foram nos papéis de Mário Liberato em "Roda de Fogo", e de Adalberto em "A Próxima Vítima".





"O Diabo mora no sangue" e "O Ibrahim do subúrbio" são alguns dos filmes dirigidos por Thiré nos anos 60.





Ele foi pai de quatro filhos: Miguel Thiré, Carlos Thiré e Luísa Thiré, frutos do seu primeiro casamento com Norma Pesce, e de João Cavalcanti Thiré, nascido de sua união com sua segunda esposa, Carolina Cavalcanti.





“Ele merecia ter o velório mais lindo do mundo, cercado de gente que ele ama. Papai foi um guerreiro. Lutou pela democracia, pela arte, lutou pelo teatro. Teve quatro filhos, sete netos e foi um guerreiro até o último minuto”, disse a filha de Cecil, Luisa Thiré.

Cecil Thiré e Xuxa Lopes — Foto: TV Globo/Christiana Carvalho

Cecil Thiré com Malu Mader na novela 'Top model' — Foto: Reprodução/TV Globo

Marco Nanini e Cecil Thiré em 'Pedra sobre pedra' — Foto: Divulgação/TV Globo









Por Jornal Hoje