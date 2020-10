Militar da Marinha joga álcool na cama e ateia fogo na esposa

Autor fugiu após o crime e segue foragido; vítima recebeu atendimento médico e foi liberada

Um homem de 26 anos está sendo procurado pela polícia após jogar álcool no corpo da esposa, de 23 anos, e colocar fogo no colchão que a vítima estava deitada. O caso ocorreu na noite de ontem (30) em Corumbá, cidade distante a 426 quilômetros de Campo Grande. Conforme registrado no boletim de ocorrência, ele é militar da Marinha.





À polícia, a vítima contou que estava deitada no quarto, quando o marido entrou com um frasco de álcool e jogou sobre seu corpo. Ela levantou da cama, o autor colocou fogo no colchão e, em seguida, jogou contra ela.





A vítima foi socorrida e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Guatós. Ela sofreu queimaduras de segundo grau na lombar, braços e pernas.





Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito fugiu após o crime e segue foragido. A vítima foi atendida e recebeu alta. O caso será encaminhado para a Delegacia da Mulher.





