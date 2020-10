Meteorologia prevê céu nublado e máxima de 33°C para esta terça-feira

Depois do temporal registrado em diversas cidades sul-mato-grossenses ontem (26), o sol aparece entre muitas nuvens e as temperaturas serão amenas nesta terça-feira (27).





Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que o dia terá céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas isoladas nas regiões norte e nordeste do Estado.





A umidade relativa do ar segue em elevação gradual com variação estimada entre 95% a 50%. Vento fraco a moderado.





Os termômetros podem registrar mínima de 17°C e máxima de 33°C no Estado, e para a Capital a variação de temperatura será entre 22°C a 30°C.

As áreas de instabilidades irão se fortalecer durante esta semana conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A população deve ficar atenta às condições adversas como chuvas intensas, raios, granizo e ventos fortes.





Conforme o Cemtec, as temperaturas devem variar entre 17°C a 36°C até quinta-feira (29). Já na sexta-feira (30) as temperaturas poderão ter uma ligeira queda com variação estimada entre 11°C e 28°C. É necessário acompanhamento de atualizações.





Quinzena





Até o dia 3 de novembro, as chuvas continuam a ocorrer no Estado, mas os acumulados serão mais intensos nos dias 28 e 30 de outubro, especialmente nas áreas sudoeste, sul, central e bolsão. As chuvas nessas áreas poderão chegar a picos que variam entre 80 a 100 milímetros. Nestas condições o Cemtec recomenda que a população fique atenta às condições adversas que podem causar prejuízos a população.





Após o dia 31 de outubro, as chances de chuva diminuem e espera-se condições de tempo firme, baixos índices de umidade relativa do ar e elevação das temperaturas, especialmente sobre as regiões pantaneira, norte e central. Segundo o Cemtec as chuvas retornam entre 08 e 11 de novembro com acumulados em torno de 30 milímetros nas regiões sul, sudoeste, central norte e bolsão. Na região pantaneira o volume esperado é de até 30 milímetros para o período.









Por: Mireli Obando