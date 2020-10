Lei do deputado Rinaldo Modesto proporciona atendimento psicológico para alunos de todo Estado

Foi aprovado nesta quarta -feira (14) em sessão plenária virtual da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o Projeto de Lei 234/2019, de autoria do deputado Professor Rinaldo Modesto (PSDB), que institui o serviço de apoio psicológico e social ao aluno da rede pública de ensino em situação de vulnerabilidade. Agora, a Lei segue para ser sancionada pelo Governo do Estado.





Na prática, o projeto cria um serviço de atendimento considerado essencial para os alunos, especialmente jovens do ensino fundamental, médio e superior. Um dos artigos da lei define que, ao ser constatada a necessidade de o aluno ser incluído no serviço de apoio psicológico e social, a direção do estabelecimento entrará em contato com os familiares, quando menor de idade, ou com o próprio aluno, se for maior, para o devido encaminhamento.





“Acreditamos ser da maior importância para a saúde mental e o amparo social dos nossos jovens a aprovação deste projeto de lei”, defende o deputado. Ele observa que a proposta não fere a competência constitucional, “uma vez que a própria Carta Magna permite aos estados legislarem sobre assuntos relacionados à educação e na linha de proteção à criança, ao adolescente e ao jovem”.





Rinaldo conclui assinalando que muitos jovens estão solitários e com enormes dificuldades de conviver num ambiente de muita competição. “Aí vêm as dificuldades para conseguir um estágio ou emprego definitivo, entre outros problemas. Isso frustra o jovem estudante do seu sonho de realização profissional, de modo que o resultado é sempre o pior possível”.





ASSECOM





***