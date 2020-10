HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (3)

Caprica, o clima em casa deve ser agitado no início do dia. A Lua em conjunção com Marte e em quadratura com Saturno pode causar alguns conflitos com parentes e caberá a você fugir de discussões. Tome seu paracetaloka, controle as suas reações, tente ser mais maleável e pegue leve com a franqueza se quiser manter a harmonia no lar.



No trabalho, quem faz home office terá uma manhã bem produtiva e pode surpreender com suas iniciativas.



No início da tarde, a Lua chega ao seu paraíso astral, trazendo doses extras de sorte e criatividade para você. Não deixe de fazer uma fezinha.



Lua e Vênus aumentam o desejo de sair da rotina e se divertir, mas evite ambientes lotados e zele pela sua saúde.



No amor, quem está na pista pode se entusiasmar por alguém de outra cidade ou por um(a) colega de estudos ou religião. Para quem já tem um mozão, o carinho e romantismo devem aumentar.