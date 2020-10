HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (30)

O dia pode começar tenso e você dever ter bastante cuidado para não se indispor com ninguém no trabalho. A Lua em quadratura com Saturno e Plutão pode dar uma turbinada desnecessária na sua falta de paciência e autoritarismo. Tome seu paracetaloka, controle as suas reações e esforce-se para não bater de frente com ninguém especialmente com chefes ou pessoas que tenham alguma autoridade.

A Lua em oposição com Mercúrio também pede que você melhore o diálogo com colegas de equipe ou com um(a) sócio(a). Tente equilibrar melhor os seus interesses com os dos outros.

Nas finanças, pode ter boas chances de aumentar seus ganhos no fim do dia.

No amor, quem está livre vai escolher a dedo o crush nas paqueras, errado não tá né? Se você já encontrou a sua cara-metade, Mercúrio em movimento contrário pode causar algumas brigas e discussões. Pegue leve com as cobranças e com o ciúme, ok?