HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (28)

Vênus está de rolê em Libra destaca todos os pontos fortes do seu signo. Além de acentuar os seus talentos para o trabalho, o astro reforça o seu jeito delicado, gentil e equilibrado de ser. Isso indica que você terá ainda mais jogo de cintura para lidar com as pessoas e para enfrentar os desafios do dia a dia.

A Lua na Casa 7, por sua vez, estimula as parcerias. Some forças com os colegas e atue em equipe para alcançar mais rápido as metas em comum.

Agora, com quem não dá pra contar muito é com Mercúrio, que tá virado no jiraya e pede um pouco mais de cautela ao expor as suas opiniões. Escolha bem as palavras para evitar mal-entendidos e saias justas.

Na conquista, seu charme está no auge e vai ser fácil seduzir quem deseja, mas em tempos de encontros virtuais, não se irrite se tiver alguma dificuldade para se conectar com o crush. Na vida a dois, muita seducência e companheirismo total.