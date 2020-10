HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (1º)

Família e carreira vão dividir a sua atenção nesta quinta-feira, mas tudo indica que você terá sabedoria de sobra para equilibrar as coisas. Com a Lua na Casa 4, quem pode trabalhar em casa terá um dia superprodutivo. Vai cumprir as metas com facilidade e pode até ganhar alguns pontos extras com os chefes. Se você trabalha fora, explore a sua experiência para se destacar e priorize as tarefas que você já domina e sabe que faz bem. Seus chefes estarão de olho e podem até propor uma promoção.



Na paquera as coisas andam mais lentas que internet 3g em dia de vento, mas você pode se entusiasmar com uma pessoa influente e bem-sucedida. Na união, bom momento para fazer planos e definir metas em conjunto com a pessoa amada. Planeje um programa bem tranquilo e caseiro com seu amor e valorizem a privacidade.