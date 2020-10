HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta quarta-feira (7)

Gêmeos, o céu envia ótimas vibes e você terá sorte em tudo que fizer hoje. Explore seu carisma e poder de comunicação para se entender com as pessoas, especialmente no trabalho. Você terá muita facilidade para negociar e convencer as pessoas, ótima notícia para quem trabalha com vendas ou precisa atrair nova clientela.





A Lua em quadratura com Netuno alerta que pode se chatear com os chefes à tarde: evite bater de frente e não encare críticas ou cobranças como algo pessoal.





Por outro lado, Mercúrio garante muita criatividade e raciocínio rápido no trabalho. Só evite assumir mais tarefas do que pode suportar: respeite seus limites e a sua saúde.





Se o romance é com alguém do serviço, talvez queira manter a relação em segredo por enquanto. A dois, invista no companheirismo e no romantismo. Demonstre seu amor.