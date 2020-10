HORÓSCOPO| Confira o seu astral para este sábado (24)

Áries - 21/03 a 20/04

Sabadou e Vênus em trígono com Saturno envia ótimas energias para o seu trabalho e para a sua carreira. Você deve ter um dia muito produtivo, com boas oportunidades de crescer no emprego e ainda será muito prestativx com os colegas.

A Lua na Casa 11 estimula as parcerias e você pode buscar aliados para colocar em prática alguns dos seus projetos para o futuro.

Mas nossa fada sensata começa o dia em quadratura com Urano, sinal de que não deve misturar dinheiro com amizade se não quiser fazer papel de trouxa, ok?

Sua vaidade também está acentuada: reserve um tempo para cuidar do seu corpo e da sua aparência.