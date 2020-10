HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta quinta-feira (22)

Áries - 21/03 a 20/04





Áries, quintou com Q, de quase sexta. E hoje os humilhados serão exaltados! Este pode ser um dia de grandes realizações e conquistas para você. A Lua atinge o ponto mais alto do seu Horóscopo e forma conjunção com Júpiter e Plutão. Toda essa energia vai destacar seu lado mais ambicioso e você não medirá esforços para realizar os seus maiores objetivos. Pode ter boas oportunidades de se destacar e crescer na carreira e vai mergulhar no trabalho para garantir uma promoção ou o reconhecimento dos chefes. A Lua em quadratura com Marte só alerta para não se esquecer de tomar seu paracetaloka direitinho e abusar da franqueza, fugir de discussões e não bater de frente com autoridades, pois isso pode queimar o seu filme. Reserve um tempo para cuidar da beleza e do seu bem-estar. À noite, o Sol ingressa na sua Casa 8 e você vai esbanjar sensualidade. Prepare-se para uma fase muito excitante na intimidade. Credo, que delícia!





Touro - 21/04 a 20/05





Quarentena só vale para nós, meros mortais, meus consagrados. Para os astros, a farra está liberadíssima! E hoje alguns astros vão sextar bem sextado, se aglomerando na Casa 9 do seu Horóscopo, a Casa do Conhecimento. Isso deve acentuar a sua curiosidade e vontade de aprender. É um ótimo momento para investir nos estudos e no seu crescimento profissional. Muitas escolas têm oferecido cursos online e gratuitos: pesquise e busque opções que possam contribuir com a sua evolução. Também é um bom dia para resolver assuntos de Justiça e investir na sua espiritualidade. Você pode sentir saudade ou se preocupar com alguém que mora longe: faça contato. Na conquista, Vênus turbina o seu charme, mas as paqueras andam meio devagar por causa do distanciamento social. Inove: faça chamadas de vídeo. À noite, o Sol vai brilhar forte na sua Casa do Casamento e anuncia uma fase de muita união e companheirismo com o mozão. Namore muito!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Se você tem vontade de fazer uma mudança importante na sua vida, este será um ótimo dia para dar o primeiro passo. Será mais fácil enfrentar os desafios e e dar aos seus problemas. Claro que não será uma jornada muito fácil, pois as mudanças assustam, mas você enfrentará uma grande transformação. Em casa, bom dia para separar e descartar as coisas que não usa mais. Mas nem tudo serão flores: amigos poderão decepcionar você no meio do dia, principalmente se você for autoritárix com alguém da turma. À noite, o Sol na Casa 6 deve fortalecer a sua vitalidade e disposição. No campo sentimental, Lua e Júpiter ocupam a sua Casa 8 e garantem muita sensualidade para você. Vai ser fácil seduzir e envolver seu crush. Seus desejos ficarão à flor da pele. Mostre todo o seu poder de fogo na intimidade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Câncer, meu cristalzinho, hoje você deve somar forças com os outros para conquistar objetivos em comum. Trabalhar em equipe ou com o apoio dos colegas pode garantir melhores resultados para todos. Também é um bom momento para firmar uma sociedade com alguém de confiança. A Lua em quadratura com Marte só aconselha você a não querer fazer tudo apenas do seu jeito. Se tentar se impor, pode acabar se desentendendo com alguém, principalmente com chefes ou pessoas influentes. Vênus na Casa 3 avisa que é com diálogo e jeitinho que vai conseguir os melhores acordos e resultados. O Sol ingressa no seu paraíso astral esta noite e promete boas novidades para o seu coração. Mas Lua, Júpiter e Plutão unidos na Casa 7 farão você sonhar com compromisso. Se estiver dispostx a se conhecer melhor e a entender porque algumas coisas sempre se repetem na sua vida amorosa, uma excelente alternativa é fazer seu mapa astral do amor. Ele traz explicações esclarecedoras sobre seus relacionamentos e indicações de como ser feliz. Clique aqui para fazer o seu. Quem já tem um mozão, o companheirismo será total, é só curtir!





Leão - 22/07 a 22/08





Quintou e você deve ter um dia de muito trabalho e responsabilidades, mas a Lua em Capricórnio, em conjunção com Júpiter e Plutão, darão a persistência necessária para você cumprir as tarefas e fechar o dia com a deliciosa sensação de dever cumprido. Vênus na Casa 2 indica que seu empenho pode até render uma grana extra para o bolso no fim do dia. Amém que fala? Agora, é bom ter cuidado para não extrapolar, se estressar demais e acabar prejudicando a sua saúde. Respeite os limites do seu corpo e, se sentir qualquer coisa diferente, busca a orientação de um médico. À noite, o Sol vai brilhar na sua Casa 4 e trará mais luz ao seu convívio com a família. Vai ser bom ficar de boas no seu cantinho. Na união, programe uma noite caseira e bem gostosa com seu mozão e siga os conselhos do Paralamas do Sucesso: 'cuide bem do seu amor, seja quem for'.





Virgem - 23/08 a 22/09





Virgem, é um dia perfeito sem defeitos que você quer? Então toma! Bem, pelo menos no que depender dos astros! Lua, Júpiter e Plutão brilham intensamente no seu paraíso astral e toda esse energia deve se reverter em grande sorte e entusiasmo para você. Sua alegria de viver será contagiante e deve influenciar tudo e todos ao seu redor. Até as tarefas mais difíceis no trabalho vão parecer mais fáceis hoje e você ainda terá ideias supercriativas para aumentar a produtividade. Pode ter sorte em jogos e sorteios, então, faça uma fezinha. A Lua em quadratura com Marte só alerta para não apostar alto demais nem investir seu dinheiro em negócios arriscados. Sua vida amorosa atravessa um período incrivelmente estimulante e, mesmo com as recomendações de ficar em casa, você pode ter alguma surpresa neste setor. Com o mozão, aguarde momentos de muito carinho e descontração. O Sol estimula o diálogo: abra seu coração.





Libra - 23/09 a 22/10





Libra, tem uma galera de astros aglomerados na sua Casa 4. Com isso, você pode se sentir mais responsável pela família e pode tomar decisões ou atitudes que vão mexer com a rotina da casa. Agora, se as decisões forem referentes a uma sociedade com parentes, é bom conversar bem e só agir quando houver consenso ou vai correr o risco de enfrentar discussões mais tarde. Quem pode trabalhar em casa terá um dia superprodutivo. Para quem trabalha fora, a dica é investir nas tarefas que você já domina e tem bastante experiência para executar. No campo sentimental, você vai querer segurança, lealdade e sossego. Dificilmente se envolverá numa aventura ou num lance incerto. Vênus na Casa 12 indica que pode manter um romance em segredo ou que vai buscar mais privacidade para curtir com a noite com seu mozão.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Os astros realçam o seu poder de comunicação e você terá muita facilidade para dialogar com os outros. No trabalho, será mais fácil participar dos debates, defender suas opiniões e convencer as pessoas. Terá boas chances ao apresentar um projeto criativo ou reivindicar melhorias aos chefes. É um bom momento também para quem procura emprego: pode fazer bons contatos e vai arrasar nas entrevistas. Só precisa ter cuidado com fofocas e mal-entendidos, especialmente no horário de almoço. Na conquista, o Sol em Escorpião vai aumentar ainda mais o seu já intenso poder de sedução, enquanto a Lua, Júpiter e Plutão na Casa 3 prometem ainda mais carisma e boa lábia. Isso indica que você vai atrair quem quiser com seus encantos. Na união, fase de muito companheirismo e boas conversas. Liberte a deusa sensuellen que habita em você!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, você vai se preocupar mais com o dinheiro, em melhorar de vida e garantir um futuro mais tranquilo para você e a sua família. Isso dará um enorme incentivo para você correr trás dos seus interesses. Pesquise, leia, troque ideias e use a criatividade para descobrir novas formas de ganhar dinheiro. Também é importante rever os gastos e cortar as despesas supérfluas. Agora, Marte e Netuno em movimento contrário alertam que você não deve embarcar em promessas de lucro fácil: não se deixe enganar e fuja de investimentos incertos. É do trabalho e da sua competência que vai conseguir uma grana extra. No amor, quem sofreu uma decepção recente pode querer dar um tempo de boas para se recuperar da decepção. Na vida a dois, paixão e romantismo devem aumentar. Compartilhe seus sonhos e projetos com o mozão.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Caprica, talvez você nem tenha sido convidado, mas tô sabendo que tá rolando um festão bem no seu signo! Váááários astros estão concentrados em Capricórnio, o que acentua todos os pontos fortes do seu signo. Amém que fala? Isso significa que se você tem um plano ou um objetivo em mente, pode ter certeza de que não vai sossegar enquanto não alcançar bons resultados. Agora, precisa controlar o seu lado mais autoritário, pois pode se indispor com as pessoas ao tentar impor as suas vontades e opiniões. O clima pode ficar tenso, principalmente, no convívio com a família. Procure ser mais flexível e tente resolver as coisas com jogo de cintura e diálogo, sem entrar em discussões. Vênus na Casa 9, em trígono com a Lua, continua favorável para fazer cursos, aprender coisas novas e abrir novos horizontes para o seu futuro: invista no seu progresso. Boa popularidade nas paqueras. Na união, valorize as afinidades e evite remoer o que passou.





Aquário - 21/01 a 19/02





Manter a discrição será uma boa dica para você no trabalho. Com Lua, Júpiter, Saturno e Plutão no seu inferno astral, tudo que você vai querer hoje é ficar de boas no seu canto. Errado não tá, né? Respeite o desejo de se isolar e aproveite os momentos a sós para refletir sobre a sua vida. É uma ótima fase para avaliar suas conquistas e identificar as coisas que precisa mudar para ser mais feliz. Se puder refletir sobre isso, Vênus na Casa 8 vai ajudar você a dar uma guinada na sua vida e virar o jogo a seu favor. Não vou mentir: algumas decisões não serão fáceis, mas o resultado vai valer a pena. Além disso, tenha cuidado para não desabafar com qualquer um: nem todos vão merecer sua confiança. Alô, falsianes! Uma paixão secreta ou proibida pode ficar mais forte: avalie os riscos. Na união com o mozão, reforce a confiança e lutem juntos pelo que querem. Desejos ardentes.



Peixes - 20/02 a 20/03





Você vai querer se associar a outras pessoas para alcançar suas metas ou para realizar um projeto que tenha grande impacto no seu futuro. Pode fazer alianças importantes e muito benéficas. A Lua em quadratura com Marte só alerta que misturar dinheiro com amizade pode causar conflitos. Se seus planos envolvem grana, é melhor discutirem antes o quanto cada um vai investir e lucrar, para não ter problemas mais tarde. Mas tirando isso, Vênus dá sinal verde para firmar uma sociedade. O Sol chega à Casa 9 do seu Horóscopo e abre uma temporada muito favorável para os estudos. Não perca uma boa oportunidade de fazer cursos e se aperfeiçoar. O Sol também fará você buscar mais afinidades no campo sentimental. Lua e Vênus vão pedir mais companheirismo no convívio com seu bem.





Por João Bidu





