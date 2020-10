HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta quarta-feira (21)

Áries - 21/03 a 20/04

As tensões ficarão para trás e você terá um dia bem mais tranquilo. Vários astros vão beneficiar a sua carreira e indicam que você pode ter boas oportunidades de se destacar na profissão. Pode até receber uma proposta para mudar de emprego. Neste caso, avalie com cuidado as condições para não correr o risco de trocar o certo pelo duvidoso, ok? Fora isso, confie no seu potencial e mostre do que é capaz. Seu empenho vai chamar a atenção dos chefes e pode até render uma promoção ou um bom aumento.

Namoro a distância ou com alguém de outra cidade recebe bons estímulos. Para quem já encontrou a sua cara-metade, o Sol na Casa 7 promete doses extras de amor, companheirismo e união. As afinidades vão aumentar e você vai sentir sintonia de mente, corpo e alma com seu mozão.