HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta terça-feira (20)

Áries - 21/03 a 20/04





Mercúrio e Júpiter retrógrados e tensos podem causar certa instabilidade na sua vida financeira. Tá amarrado! Vejo que você pode ter gastos inesperados ou pode não receber uma grana que está esperando, por exemplo. Evite qualquer gasto desnecessário nesta fase. A Lua na Casa 9 continua favorecendo os estudos, então, aproveite o incentivo e aprenda tudo que puder contribuir para o seu progresso. Terá que batalhar muito para ver os resultados, mas vai valer a pena. No trabalhoPodem surgir alguns imprevistos à tarde: organize-se bem para não ter problemas. Romance com colega ou com uma pessoa conhecida recebe bons estímulos, mas o distanciamento social pode exigir que deixe isso para depois. Com o mozão, cuidado com desconfianças, cobrança e discussões. Apoiem um ao outro e invistam na intimidade.





Touro - 21/04 a 20/05





Touro, não quer fazer papel de trouxa, meu consagrado? Então, cuidado com as dicas e opiniões que vai ouvir de outras pessoas hoje. Mercúrio retrógrado em oposição a Urano retrógrado alertam que certos conselhos vão mais confundir e atrapalhar do que ajudar. A Lua na Casa 8 sugere que seu dia deverá fluir melhor se confiar em seus instintos e na sua intuição. Talvez tenha que repensar alguns planos para o futuro ou você pode descobrir que eles não passam de castelos de areia, sem chance de dar certo. Mas não desanime, pois outros projetos virão. A Lua em trígono com Marte pode ajudar a encarar os desafios e a virar o jogo a seu favor. A vida amorosa está sujeita a conflitos e discussões, especialmente se agir com teimosia. Melhore o diálogo e procure dar mais atenção ao que seu par tem a dizer. Seus desejos estão à flor da pele: seduza!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O céu recomenda muito cuidado com fofocas, intrigas e mal-entendidos no trabalho. Não dê ouvidos a tudo que os outros vão dizer, não confie demais em ninguém e nem revele seus planos aos colegas se não quiser fazer papel de trouxa e passar nervoso em 48 vezes no crédito. Mercúrio retrógrado e em oposição a Urano indicam que pode ter sérios problemas com gente falsiane, conbrona, oportunista e mentirosas. Tá amarrado! Se você tem uma sociedade, terá que mostrar boa vontade para conciliar seus os seus interesses com os do(a) sócio(a). Mais ainda se a parceria for com alguém da família. As paqueras estão meio paradas nesta época, mas que já encontrou a sua alma gêmea poderá curtir bons momentos com quem ama. A Lua em trígono com Marte vai estimular o companheirismo e a paixão. Só não perca tempo com discussões ou joguinhos que não levem a nada. Invista na união.





Câncer - 21/06 a 21/07





Seu foco estará no trabalho. A Lua em trígono com Marte dará garra e determinação extras para você cumprir suas tarefas e batalhar pelas suas metas mais ambiciosas. Mas outros astros estão bem tensos hoje e será preciso encarar alguns desafios. Um deles deve ser para aprender algo novo: você pode ter a sensação de que a nova função ou regra não entra na sua cabeça. A dica é respirar fundo e tentar outra vez até conseguir. No início da tarde, você também pode se envolver em alguma fofoca ou mal-entendido difícil de esclarecer. Procure manter a calma e conversar com gentileza para resolver a situação. Romance com alguém da turma pode enfrentar alguns obstáculos ou exigir ajustes. Mais uma vez, o diálogo será seu maior aliado, mas não basta falar: saiba ouvir e ceder para acertar os ponteiros.





Leão - 22/07 a 22/08





O convívio com a família pode ficar bem tenso ao longo do dia. Há risco de discutir com parentes ou de enfrentar oposição da família em relação a algum projeto ou objetivo que você tem. Mercúrio retrógrado avisa que não será nada fácil dialogar e chegar a um meio-termo, mas o diálogo ainda será o melhor caminho para acalmar os ânimos e driblar as divergências. Quem está trabalhando em casa também pode ter algum desentendimento com os chefes: meça as palavras para não se prejudicar. A Lua de rolê no seu paraíso astral deve amenizar as tensões, aumentar sua criatividade e traz sorte para algumas assuntos, especialmente para a sua vida amorosa. Vale fazer uma fezinha, desde que não aposte alto demais. Na conquista, seu charme está com tudo: capriche na seducência e no romantismo para encantar a pessoa amada.





Virgem - 23/08 a 22/09





Você pode ter dificuldade para seguir com os estudos ou para aprender algo novo no trabalho. Também pode ter problemas para entrar em contato com alguém de outra cidade e isso pode atrasar seus planos. Não adianta estressar. O jeito é manter a calma e insistir. A Lua na Casa 4 envia boas vibrações para quem pode trabalhar em casa. Mesmo assim, o astro formará quadratura com Netuno e Vênus, o que pode trazer alguns imprevistos no início e no meio do dia. O convívio com a família também será maior e você pode ter uma boa oportunidade de se reconciliar com alguém ou de fazer mudanças importantes no seu lar. Já nas paqueras, a coisa tá mais fracassada e a fase tende a ser meio paradona. A vida a dois também deve exigir alguns ajustes. Mas na intimidade, Neiva do céu! Marte promete incendiar os desejos e esquentar o clima na hora H.





Libra - 23/09 a 22/10





Procure organizar melhor as suas despesas e tente guardar uma graninha de reserva, pois Mercúrio e Urano retrógrados podem desorganizar a sua vida financeira. Você pode ter alguns gastos inesperados ou perder o prazo de um pagamento e ter que arcar com multas. A Lua na Casa 3 aumenta a sua habilidade de conversar e convencer as pessoas. Some forças com os colegas no trabalho e estimule a troca de ideias para encontrarem soluções mais criativas para os problemas. Mas atenção: limite as conversas aos assuntos de trabalho. A Lua em quadratura com Vênus e Netuno alerta que é melhor ficar longe de fofocas e guardar seus segredos a sete chaves. No campo sentimental, enquanto os encontros estão contraindicados, que tal trocar mensagens com quem você paquera? Com o mozão, será mais fácil dialogar e esclarecer uma pendência.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Acooooda, meninx! Hoje você pode ter boas chances de aumentar seus ganhos e deve ficar atentx para não deixar escapar uma boa oportunidade. Agora, a Lua em quadratura com Netuno e Vênus alerta que não adianta contar com a sorte, apostar alto em jogos ou recorrer a empréstimos e acordos com amigos, pois tudo isso só vai deixar você ainda mais enroladx. Se você quer mesmo ganhar dinheiro e organizar as suas contas, a dica é arregaçar as mangas. Você pode, por exemplo, fazer umas horas extras no trabalho para engordar o salário ou pode arranjar um bico temporário que renda uma graninha a mais. Uma dica esperta e que pode te ajudar muito é recorrer ao seu mapa astral profissional. Com ele você encontra indicações de como explorar melhor seus talentos e driblar suas dificuldades profissionais. Clique aqui para fazer o seu. No campo sentimental, você vai querer segurança e dificilmente embarcará numa aventura. Mesmo quem já vive um romance vai querer cobrar mais certezas do par. Converse sem tretar, ok?





Sagitário - 22/11 a 21/12





Você pode ter algum aborrecimento com parentes no início do dia. Com Netuno retrógrado na Casa 4, você pode enxergar um problema maior do que ele realmente é, então, procure ser mais racional para controlar o drama e se entender melhor com a família. Tente não ficar remoendo demais as suas preocupações, pois isso pode até prejudicar a sua saúde. É melhor buscar o diálogo e esclarecer as coisas. No trabalho, seu entusiasmo será contagiante e fará até as tarefas mais complicadas parecerem fáceis. Você também terá muita criatividade. Agora, não vá bater de frente com os chefes por qualquer bobagem: consiga o que quer agindo com gentileza e respeito. Nos assuntos do coração, pode descobrir que um novo romance não é exatamente o que você esperava: avalie. Na união, melhore o diálogo para esclarecer dúvidas e afastar desconfianças.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua está que nem encosto na sua Casa 12 e deve deixar você ainda mais quietx e reservadx do que o normal. E é bom mesmo agir com discrição porque alguns astros vão se estranhar no céu e isso pode causar fofocas e mal-entendidos para você. Tá amarrado! Evite confiar demais nas pessoas: mantenha um pé atrás. Se tiver que desabafar, prefira se abrir com alguém da família. Você pode sentir falta de reunir a turma e jogar conversa fora, mas deve manter o distanciamento social, então, que tal organizar uma chamada de vídeo para colocar o papo em dia? Namoro com migx pode enfrentar alguns desencontros ou desentendimentos: melhore o diálogo e controle a sua teimosia. Uma boa conversa também pode melhorar a sintonia com o mozão, ainda mais se estiver com muitas dúvidas e inseguranças. Paixão e desejos vão incentivar seu ninho de amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Carreira e família vão dividir a sua atenção nesta terça-feira. Talvez você tenha que fazer algum acordo no trabalho para resolver um imprevisto em casa ou pode ter que argumentar com a família para que apoiem os seus projetos. A Lua na Casa das Associações estimula o trabalho em equipe. Você terá muita facilidade para obter o apoio dos colegas e conquistar aliados. Troque ideias, ouça dicas, mas evite misturar amizade com dinheiro, pois a Lua, em quadratura com Vênus e Netuno, alerta que isso pode trazer algum prejuízo. Se seu coração dispara por alguém, Marte na Casa 3 dará coragem de sobra para se declarar, ainda mais se for alguém da turma. Para quem já vive uma relação estável, o céu pede para controlar o ciúme e reforçar o companheirismo. Palavras picantes serão afrodisíacas.





Peixes - 20/02 a 20/03





Este pode ser um bom momento para você retomar os estudos, principalmente se parou um curso no meio e falta pouco para terminar. Pense nos benefícios que isso trará para a sua carreira e recupere o tempo perdido. A Lua na Casa 10, em trígono com Marte na Casa 2, incentivará você a correr atrás dos seus objetivos, batalhar por uma vida financeira mais estável e investir em um futuro melhor. Só precisa ter cuidado para não confrontar seus chefes ou levar uma crítica pelo lado pessoal e deixar isso afetar o seu rendimento. Procure agir mais pela razão do que pela emoção, ok? Quem trabalha em sociedade também deve ter mais jogo de cintura para evitar conflitos. Na conquista, converse mais para avaliar se vocês realmente combinam. Vênus harmoniza o romance, mas pede para ajustarem seus objetivos.





Por João Bidu





***