HORÓSCOPO| Confira o seu astral para este domingo (18)

A Lua está de rolê na sua Casa 11 e o Sol na sua Casa 10 e esses dois astros incentivarão você a pensar mais no seu futuro e definir algumas metas importantes. Você terá ótimas ideias e deve anotar tudo em um caderno para não correr o risco de esquecer. Pode ser que nem tudo saia como você planejou no início do dia e o melhor a fazer é aceitar os imprevistos numa boa, sem se irritar.





Pode ter alguma dificuldade para fazer contato com alguém que mora longe, mas não se preocupe à toa, apenas insista mais um pouco.





À noite, uma discussão com parentes pode abalar o seu astral. Tente conversar sem brigar, ok?





No amor, Lua e Vênus acentuam seu espírito aventureiro e é pouco provável que você queira se envolver com alguém agora. Mas quem já vive um romance terá motivos de sobra para investir no companheirismo e nos projetos do casal.