HORÓSCOPO| Confira o seu astral para este sábado (17)

A união faz a força e, se você puder contar com o apoio dos colegas no trabalho, verá que tudo se resolverá mais rápido. Estimule a cooperação e a troca de ideias, pois isso deixará o seu dia muito mais proveitoso e prazeroso. Mas sem deixar de lado todos os cuidados e o distanciamento necessários para a segurança de todos, ok?





Lua e Mercúrio na Casa 7 também indicam uma fase favorável para quem tem ou pretende firmar uma sociedade com alguém de confiança. Mas faça um contrato, coloque tudo no papel para evitar dúvidas e desentendimentos no futuro.