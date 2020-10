HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta sexta-feira (16)

Áries - 21/03 a 20/04

Sextou, mas não do jeito como você gostaria que sextasse, Áries. Aceita que dói menos, meus consagrados! Seu dia pode ser um tanto tenso, pois a Lua formará quadratura com vários planetas ao longo desta sexta-feira. Você terá projetos e ambições, mas alguns planos podem dar errado, especialmente aqueles que dependam da parceria de outras pessoas. Em vez de brigar, confrontar os outros e tentar se impor, controle a sua impulsividade. Será mais fácil vencer os desafios se contornar as divergências com jeitinho e jogo de cintura.

Sextou, mas não do jeito como você gostaria que sextasse, Áries. Aceita que dói menos, meus consagrados! Seu dia pode ser um tanto tenso, pois a Lua formará quadratura com vários planetas ao longo desta sexta-feira. Você terá projetos e ambições, mas alguns planos podem dar errado, especialmente aqueles que dependam da parceria de outras pessoas. Em vez de brigar, confrontar os outros e tentar se impor, controle a sua impulsividade. Será mais fácil vencer os desafios se contornar as divergências com jeitinho e jogo de cintura.

Touro - 21/04 a 20/05

No amor, quem está livre pode descobrir novas afinidades com colega ou com uma pessoa que já conhece e que está sempre por perto. Na união, você estará superprestativa e vai mostrar que é parceira para o que der e vier.

No amor, quem está livre pode descobrir novas afinidades com colega ou com uma pessoa que já conhece e que está sempre por perto. Na união, você estará superprestativa e vai mostrar que é parceira para o que der e vier.

Gêmeos - 21/05 a 20/06

Sol e Lua estão no seu paraíso astral e vão abençoar você com doses extras de sorte e criatividade. Mantenha o alto-astral e siga em frente confiante.

Sol e Lua estão no seu paraíso astral e vão abençoar você com doses extras de sorte e criatividade. Mantenha o alto-astral e siga em frente confiante.

Júpiter, Saturno e Plutão estão estacionados na Casa 8 do seu Horóscopo, a Casa das Transformações. E eles estarão em quadratura com a Lua durante boa parte do dia. Isso indica que você pode ser surpreendidx por várias mudanças e situações inesperadas. Não tente relutar ou impedir as mudanças, pois isso só vai deixar as coisas mais tensas. O melhor a fazer é agir como a água e contornar os obstáculos, um a um. Em outras palavras, aceita que dói menos!

Júpiter, Saturno e Plutão estão estacionados na Casa 8 do seu Horóscopo, a Casa das Transformações. E eles estarão em quadratura com a Lua durante boa parte do dia. Isso indica que você pode ser surpreendidx por várias mudanças e situações inesperadas. Não tente relutar ou impedir as mudanças, pois isso só vai deixar as coisas mais tensas. O melhor a fazer é agir como a água e contornar os obstáculos, um a um. Em outras palavras, aceita que dói menos!

Câncer - 21/06 a 21/07

Questões de família e da vida amorosa vão disputar sua atenção e podem até rolar algumas cobranças. Não deixe a família interferir demais no romance nem se afaste demais dos parentes por causa do namoro.

Questões de família e da vida amorosa vão disputar sua atenção e podem até rolar algumas cobranças. Não deixe a família interferir demais no romance nem se afaste demais dos parentes por causa do namoro.

Inspire-se na Lua em Libra, que é o signo do equilíbrio, e procure resolver as diferenças da forma mais justa e pacífica possível. Se há vários interesses em jogo, é preciso achar um meio-termo e uma solução que agrade a todos os envolvidos.

Inspire-se na Lua em Libra, que é o signo do equilíbrio, e procure resolver as diferenças da forma mais justa e pacífica possível. Se há vários interesses em jogo, é preciso achar um meio-termo e uma solução que agrade a todos os envolvidos.

Saturno e Plutão mandam o papo reto e alertam que, se você insistir em fazer as coisas do seu jeito, sem ouvir a opinião dos outros, o conflito ficará ainda pior.

Saturno e Plutão mandam o papo reto e alertam que, se você insistir em fazer as coisas do seu jeito, sem ouvir a opinião dos outros, o conflito ficará ainda pior.

Sextou e trabalhar em equipe ou sociedade vai exigir muita paciência e jogo de cintura. Mais ainda se a parceria for com alguém da família, pois a Lua está na sua Casa 4 e em quadratura com vários astros estacionados na Casa 7.

Sextou e trabalhar em equipe ou sociedade vai exigir muita paciência e jogo de cintura. Mais ainda se a parceria for com alguém da família, pois a Lua está na sua Casa 4 e em quadratura com vários astros estacionados na Casa 7.

Leão - 22/07 a 22/08

As paqueras andam meio em baixa, mas você pode aproveitar o momento para trocar mensagens, acompanhar as redes sociais e conhecer melhor o crush. Na união, deixe para discutir questões delicadas outro dia.

As paqueras andam meio em baixa, mas você pode aproveitar o momento para trocar mensagens, acompanhar as redes sociais e conhecer melhor o crush. Na união, deixe para discutir questões delicadas outro dia.

Para complicar, os três astros vão se desentender com a Lua, que está na Casa 3 e pede muito cuidado com fofocas, discussões e mal-entendidos. Se sentir que suas palavras não foram bem compreendidas, converse outra vez, até acabar com a confusão. A boa notícia é que nosso reizinho Sol vai ajudá-la a dialogar e esclarecer as coisas.

Para complicar, os três astros vão se desentender com a Lua, que está na Casa 3 e pede muito cuidado com fofocas, discussões e mal-entendidos. Se sentir que suas palavras não foram bem compreendidas, converse outra vez, até acabar com a confusão. A boa notícia é que nosso reizinho Sol vai ajudá-la a dialogar e esclarecer as coisas.

Seu trabalho pode exigir muito mais empenho e dedicação do que o habitual nesta sexta-feira. Júpiter na Casa 6 sugere que terá um volume maior de tarefas e obrigações para cumprir, enquanto Plutão e Saturno apontam que serão tarefas mais complicadas e cansativas do que o normal. Você que lute!

Seu trabalho pode exigir muito mais empenho e dedicação do que o habitual nesta sexta-feira. Júpiter na Casa 6 sugere que terá um volume maior de tarefas e obrigações para cumprir, enquanto Plutão e Saturno apontam que serão tarefas mais complicadas e cansativas do que o normal. Você que lute!

Virgem - 23/08 a 22/09

Sol e Lua enviam ótimas vibes para as suas finanças. Aproveite o bom estímulo para buscar novas formas de ganhar dinheiro e, também, para organizar e equilibrar melhor os seus ganhos e as suas despesas. O céu alerta que seu maior desafio hoje será justamente controlar os gastos. Além de sentir um desejo enorme de comprar tudo que é bonito, você também pode exagerar nos gastos com diversão e coisas para os filhos. Mantenha os pés no chão e faça as contas direitinho para não acabar enroladx em crediários e dívidas e levar uma surra dos boletos no fim do mês.