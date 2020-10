HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta quinta-feira (15)

Áries - 21/03 a 20/04

Sol e Lua fecham na parceria na Casa 7 do seu Horóscopo e aumentam o seu desejo de se juntar a outras pessoas em prol de um objetivo em comum. No trabalho, somar forças com os colegas pode contribuir para aumentar a produtividade e garantir boas vantagens a todos. Mas é importante que cada um fique no seu canto e respeite o distanciamento social.





Agora, o Sol em quadratura com Plutão avisa que você precisará controlar bem o seu gênio explosivo para evitar conflitos. Evite medir forças, especialmente com chefes e autoridades. Pelo contrário: aposte no equilíbrio e na harmonia para ter o que deseja.