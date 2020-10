HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta quarta-feira (14)

Áries - 21/03 a 20/04





Carreira e emprego estarão no centro das suas atenções hoje e você não medirá esforços para conquistar seu espaço e o reconhecimento que julga merecer.

Júpiter, Saturno e Plutão estão no ponto mais alto do seu Horóscopo e em grande harmonia com a Lua na Casa do Trabalho. Isso significa que é uma fase de grande realização profissional e seus esforços podem levar você ao sucesso que tanto deseja. Terá que fazer por merecer, mas todo empenho vai valer a pena mais tarde.

Mercúrio em movimento contrário só alerta que pode enfrentar mudanças inesperadas: mostre que sabe se adaptar.

No amor, sua sensualidade será acentuada e pode chamar a atenção de alguém conhecido ou do trabalho. A dois, bom dia para lutarem juntos pelas coisas que desejam. Use e abuse da criatividade entre quatro paredes.





Touro - 21/04 a 20/05





Os astros incentivarão você a encarar o trabalho com muito entusiasmo e otimismo. Você também vai mostrar uma facilidade incrível para aprender. Bom momento para iniciar um curso ou treinamento que ajude você a se aprofundar no que faz. Júpiter, Saturno e Plutão na Casa do Conhecimento recomendam que observe as pessoas bem-sucedidas, ouça seus conselhos e aprenda com a sabedoria deles. Você só terá a ganhar.

Além disso, a Lua está de rolê na sua Casa 5 e indica sorte em jogos: faça uma fezinha e aproveite os sorteios nas redes sociais para marcar os migxs tudo! Já pensou se você ganha alguma coisa, tipo um bolo delícia pra comer no café da tarde?

No amor, as afinidades contarão mais pontos para você na hora de eleger um par. Mas se você já encontrou a sua cara-metade, Mercúrio em movimento contrário alerta que vocês podem ter conversas difíceis e tensas, especialmente se tiverem um assunto pendente e malresolvido. Cuidado para não ser rude demais.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





A Lua ilumina os assuntos domésticos e de família, enquanto vários astros ocupam o setor das Transformações do seu Horóscopo. Isso indica um ótimo momento para quem planeja mudar de casa ou iniciar uma reforma importante no lar. Você também pode querer mudar alguma coisa no seu ambiente de trabalho e pode aproveitar o astral para arrumar os armários e descartar coisas que não têm mais serventia.

Mercúrio em movimento retrógrado alerta para o risco de atrasos, fofocas e mal-entendidos: redobre a atenção para não passar nervoso parcelado em 48 vezes no crédito.

A energia das transformações ainda pode ajudar você a abandonar um antigo vício ou a se libertar de velhas mágoas que só apertam o seu coração.

No amor, seu poder de atração e sedução será arrebatador e vai ser fácil envolver quem deseja. O clima promete ferver na intimidade.



Câncer - 21/06 a 21/07





A Lua está de rolê na sua Casa 3 estimula o seu poder de comunicação. Você pode aproveitar o incentivo para fazer contato com pessoas que possam ajudar na sua carreira , em questões importantes, ou para investir em entrevistas de emprego.

No trabalho, troque ideias com os colegas, pois várias cabeças pensam melhor do que uma. Quem tem uma sociedade ou parceria vai contar com ótima sintonia e pode fazer acordos muito vantajosos.

Só não convém abusar da sorte, especialmente com dinheiro, pois Mercúrio está em movimento contrário e pode trazer alguns dissabores.

Vejo ainda perigo de desencontros e mal-entendidos no campo sentimental: converse com calma para esclarecer bem as coisas. Aliás, o diálogo será um importante aliado da vida a dois e pode deixar a relação com quem você ama ainda mais sólida, intensa e feliz.





Leão - 22/07 a 22/08





Leão, é pra glorificar de pé: o astral continua bem favorável para o seu bolso, por isso, fique de olho nas oportunidades que poderão surgir. A Lua em trígono com vários astros estacionados na sua Casa 6 alerta que a grana virá do trabalho, seja ao mostrar mais envolvimento com o serviço, ao concluir uma tarefa importante ou mesmo ao assumir novas responsabilidades.

Você também pode aumentar seus ganhos com um segundo emprego. Só não vale exagerar: pense na sua saúde e respeite os seus limites.

Mercúrio em movimento retrógrado anuncia tensões no convívio familiar. Pense bem antes de falar e, se surgir algum mal-entendido, esclareça logo.

No amor, o desejo de segurança pode incentivar você a se envolver com alguém que já conhece. Quem já tem um mozão, se não pode sair da rotina, curta o lado bom de estar em casa com seu bem.





Virgem - 23/08 a 22/09





Seu signo é regido por Mercúrio e, quando este anda para trás, você pode ficar ainda mais crítica e exigente do que já é. Procure escolher bem as palavras antes de falar para não ofender, desmotivar ou magoar as pessoas mais próximas com excesso de franqueza.

Ainda bem que Júpiter, Saturno e Plutão estão de rolê no seu paraíso astral e em trígono com a Lua em Virgem, o que pode favorecer bastante o seu convívio com outras pessoas. Aposte na simpatia e no alto-astral para enfrentar qualquer desafio e use a sua criatividade para contornar qualquer obstáculo.

Os astros também ajudam você a se soltar um pouco mais, o que pode estimular uma nova paquera. Se você já vive uma relação séria e estável, há grandes chances de aprofundar a união. Capriche na sedução e use todo seu charme com seu mozão.





Libra - 23/09 a 22/10





Eita! Mercúrio entra em movimento retrógrado hoje e, como está na sua Casa 2, indica que você deve ter redobrar o cuidado com as suas finanças. Controle bem os gastos e procure guardar uma graninha de reserva, pois podem pintar despesas inesperadas nas próximas semanas.

Assuntos de casa e família terão prioridade para você, ainda mais se puder resolver um problema ou realizar um sonho seu e dos parentes.

No trabalho, procure ficar mais de boas no seu canto, longe de barulho e agitação, pois isso vai ajudar você a se concentrar melhor para cumprir as tarefas. Se tiver que desabafar ou buscar conselhos de alguém, prefira o pessoal de casa e não confie demais em terceiros se não quiser fazer papel de trouxa. No amor, vai guardar seus segredos a sete chaves. Programas caseiros e um pouco de privacidade farão bem à vida a dois.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Vários astros vão acentuar a sua criatividade hoje. No trabalho, você terá ótimas ideias e propostas para otimizar o serviço e conseguir melhores resultados.

Com Júpiter, Saturno e Plutão na Casa da Comunicação, vai ser fácil escolher as palavras certas para convencer as pessoas. Pode aproveitar isso para fazer boas parcerias, para buscar aliados para um projeto ou até para negociar algumas melhorias com seus chefes. Também é um ótimo dia para quem trabalha com comércio, atendimento a clientes ou quem vai fechar acordos com outras pessoas.

Os encontros estão contraindicados, mas você pode telefonar para os amigos e colocar o papo em dia.

Boas conversas também devem embalar o romance. Mercúrio em movimento contrário, só pede cuidado para não dizer algo na hora da raiva e se arrepender depois.



Sagitário - 22/11 a 21/12





O desejo de ganhar dinheiro, conquistar o sucesso e melhorar de vida será enorme e dará estímulos extras para você investir ainda mais na sua carreira. Pense em coisas que pode fazer para aumentar a sua produtividade e seus lucros no trabalho. Ou em coisas que possa fazer nas horas vagas como segunda fonte de renda.

Júpiter está de rolê na sua Casa 2 pode deixar você mais consumista: cuidado para não sair por aí gastando e cometendo extravagâncias. É como sempre digo: surra de boletos dói mais que dor de corno! Ainda bem que Plutão e Saturno também estão na Casa 2 e podem ajudá-la a economizar e até fazer uma poupança.

Agora, Mercúrio inferniza o seu astral e está em movimento contrário, o que pede ainda mais cautela. Fique longe de fofocas e evite abrir seu coração com quem não conhece direito, pois pode se decepcionar e ter que buscar sua dignidade no lixo.

No amor, melhore o diálogo e a confiança.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Júpiter, Saturno e Plutão fecham na parceria no seu signo e acentuam todos os pontos fortes do seu signo. Você terá confiança, determinação e perseverança em dobro para correr atrás dos seus objetivos. E se o seu objetivo é progredir na vida, a Lua na Casa 9 aconselha a investir nos estudos. Busque cursos, palestras e treinamentos que possam ajudar você a se aperfeiçoar na profissão ou até abrir novos horizontes para a sua carreira.

Você pode ter boas novidades relacionadas a um assunto de Justiça ou concurso. Também pode se programar para uma viagem futura.

Além disso, Mercúrio retrógrado pode trazer atritos com amigos.

Na paquera, você só dará chance a alguém se perceber que vocês realmente combinam e que têm valores e ideais em comum. Com o mozão, melhore o diálogo e vai descobrir ainda mais afinidades com seu bem.





Aquário - 21/01 a 19/02





Lua e Vênus seguem o baile firmes na sua Casa 8 e em harmonia com vários outros astros. Amém que fala? Isso indica que você terá todo apoio do céu para dar continuidade às mudanças que começou ontem. Sabe aqueles assuntos e ressentimentos que ficaram engavetados ou escondidos “embaixo do tapete”? É hora de enfrentá-los, um a um, e resolvê-los de uma vez por todas. Livre-se de deles e vai se sentir revigoradx, pode apostar!

No amor, sua sensualidade está no auge e você não terá do que reclamar. Uma atração secreta ou proibida pode ficar ainda mais forte agora e vai ser difícil resistir. Mas mantenha a discrição, ainda mais se for com alguém influente ou do trabalho. Na união, talvez tenha que rever alguns projetos com seu mozão, mas conversem sem brigar. Clima intenso e excitante na intimidade: que tal surpreender seu bem?





Peixes - 20/02 a 20/03





Seu trabalho vai fluir melhor se puder contar com o apoio de colegas e amigos. Vários astros vão incentivar as parcerias e indicam que você pode encontrar aliados importantes para colocar em prática um projeto para o futuro. Mercúrio retrógrado na Casa 9 alerta que pode demorar um pouquinho para conciliar seus interesses com os dos outros, mas nada que não possa resolver com um pouco mais de paciência, jogo de cintura e boa vontade. Converse sem brigar.

Com Lua e Vênus de rolê na sua Casa 7, o amor está no ar e promete muitas alegrias para o seu coração. Um romance com amigo(a) recebe ótimos estímulos e tem tudo para se aprofundar. Para quem já achou a sua cara-metade, o céu promete doses extras de parceria e cumplicidade. Cubra o mozão de carinho e planejem juntos o futuro da relação.





Por João Bidu





