HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta segunda-feira (12)

A Lua vai deixar você mais caseirx e, com o Sol de rolê na sua Casa 6, você pode aproveitar o dia de folga para organizar as coisas em casa e deixar o seu lar ainda mais bonito, confortável e aconchegante. Depois, é só relaxar e curtir o sossego de ficar em casa ao lado as pessoas mais especiais.





Aproveite o feriado para relaxar e repor as energias. Você também pode trocar confidências com os parentes e demonstrar todo seu amor pela família.