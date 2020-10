HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta terça-feira (6)

A Lua treta com Vênus e pode deixar você dividido entre as suas ambições profissionais e os seus interesses pessoais. Talvez tenha que abrir mão de um desejo seu por causa da carreira ou, ao contrário, pode ter que adiar um projeto de trabalho para se dedicar a algum outro setor da sua vida.



Convém ter cuidado para não bater de frente com os chefes ou com autoridades, pois isso pode deixá-la muito pistola: seja gentil e fale com jeitinho.



Vênus em Virgem acentua sua vaidade. Se tiver tretado com o espelho, capriche no visual e vai se sentir ainda mais poderoso(a).



Nos assuntos do coração, o céu pede cautela num romance com alguém influente ou do trabalho: o clima pode ficar tenso. No convívio com o mozão, não tente impor as suas vontades. Respeite as diferenças e valorize os projetos em comum.