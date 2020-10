Homem encontra ex com outro e mata mulher a tiro

O autor não aceitava o fim do relacionamento e após ir na casa da ex e se deparar com a cena, cometeu o crime.

©ILUSTRAÇÃO Um homem matou a ex companheira e depois cometeu suicídio na madrugada deste domingo (4), na região de Vila Afonso em Anastácio, 135 km distante de Campo Grande.





O autor não aceitava o fim do relacionamento e foi até a casa da ex, que estava na companhia de outro homem. Ela foi assassinada a tiros e o acompanhante conseguiu fugir.





Segundo informações do Jornal O Pantaneiro, após cometer o crime, o homem tentou se enforcar mas acabou se matando com um tiro no peito. A delegada regional Silvia Girardi informou que a perícia encontrou a vítima sobre a cama, com um tiro no rosto de um revolver calibre 32. O corpo do autor estava no sofá da sala e a arma caída no chão ao lado.





Pessoas próximas e testemunhas estão sendo ouvidas. O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio e será investigado pela Polícia Civil de Anastácio.





