Governo do Estado compra veículo para emissão de identidade em locais afastados

Medida deve beneficiar moradores de assentamentos, áreas rurais, comunidades ribeirinhas, distritos e aldeias indígenas

Unidade móvel está pronta para atendimento ©DIVULGAÇÃO

O Governo do Estado adquiriu um microônibus para atender populações afastadas pelo interior oferecendo o serviço de emissão de documento de identificação.





A medida deve beneficiar moradores de assentamentos, áreas rurais, comunidades ribeirinhas, distritos e aldeias indígenas.





“Antigamente dependíamos do empréstimo de viaturas, mas agora temos uma unidade móvel totalmente equipada para bem atender à população, com melhores condições de trabalho para os nossos servidores também”, diz Márcio Cristiano Paroba, diretor do Instituto Estadual de Identificação.

Espaço interno preparado para receber 70 pessoas por dia ©DIVULGAÇÃO

A unidade foi projetada para atender 70 pessoas por dia e conta com isolamento acústico, sistema de refrigeração, bebedouro e mobiliário, e equipamentos necessários para emitir o RG (Registro Geral), como máquina fotográfica digital, scanner biométrico, coletor de assinatura digital, cabeamento de internet e notebook.





O atendimento contará com seis pessoas, sendo duas para triagem, três na área interna do veículo e outra na parte externa, garantindo acessibilidade para pessoas com deficiência.





O veículo custou R$ 350 mil e foi adquirido através de emenda parlamentar do então senador Waldemir Moka, com contrapartida estadual. De acordo com a Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública), 80% dos municípios são atendidos pelo Instituto de Identificação.





Devido à pandemia da covid-19, ainda não previsão para o início dos atendimentos.