Governo adquire três Unidades de Resgate para o Corpo de Bombeiros

O governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp/MS), está adquirindo três novas Unidades de Resgate para o Corpo de Bombeiros Militar no valor de R$ 800 mil.





A aquisição faz parte do Convênio firmado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para reaparelhar as forças da segurança do Estado, por meio da aquisição de veículos, bem como equipamentos de informática e operacionais, totalizando mais de R$ 6 milhões em recursos.





“As novas viaturas são muito importantes, pois garantem o atendimento à população nos mais diversos tipos de ocorrências. Os veículos serão dispostos em locais estratégicos, a fim de ampliar a capacidade de atendimento da corporação, destaca o tenente-coronel Fernando Carminati, do Corpo de Bombeiros.





De acordo com o prazo contratual, a previsão de chegada dos novos veículos está prevista para o início do próximo ano.





Fonte: Assecom (Sejusp MS).

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação