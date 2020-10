Fronteira fechada inibe turistas e frustra expectativa de hotéis para o feriadão em MS

Esperança do setor é que dia 15 haja acordo para a reabertura





O feriadão deste fim de semana vai ser bem diferente para o turismo na fronteira do Brasil com o Paraguai. Em Ponta Porã, que faz divisa com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, o movimento nos hotéis está muito abaixo do que o normal para a data. Isso porque o acesso ao país vizinho está proibido.





A expectativa é de que a situação comece a normalizar a partir do dia 15, próxima quinta-feira, quando os presidentes Jair Bolsonaro e Marito se encontram na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu e Cidad del Este, para reabrir a fronteira.





A maioria dos hotéis consultados pela reportagem informaram que a situação afasta os hóspedes. Conforme Isis Morales, do setor financeiro do Hotel Barcelona, o normal seria ter mais reservas para o período. “As pessoas estão com medo. Essa situação prejudica muito o setor hoteleiro, precisamos das pessoas”, lamenta.





Ainda conforme a funcionária, muitos hóspedes chegam a fazer a reserva, mas desistem em cima da hora. “Temos muitas reservas, mas o pessoal fica inseguro para vir, ter que passar pela fronteira com os militares. A insegurança é muito grande”, explica.





A empresa tinha duas unidades na cidade, mas uma delas está com as atividades suspensa devido à crise gerada pela pandemia. Muitos funcionários foram demitidos e alguns realocados para o outro hotel.

Ano atípico





No Hotel Prime, por exemplo, o normal seria de sexta a segunda com lotação máxima, mas os reflexos da pandemia na fronteira fazem a situação ser bem diferente este ano. De acordo com a gerente do estabelecimento, Jéssica Taís Rodrigues, o hóspede até faz a reserva, mas acaba cancelando em cima da hora. “O pessoal quer esperar até o dia 15”, relata.