Foragido da Justiça é executado a tiros em Pedro Juan

Cândido Gimenez Duarte, 21 anos, foi morto a tiros por homens que estavam em uma motocicleta

Cândido Gimenez Duarte, 21 anos, foi morto a tiros na noite de ontem (11), em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com Brasil. Segundo testemunhas, os tiros foram disparados por dois homens em motocicleta.





O crime aconteceu por volta das 20 horas, na rua Daniel Dias, no bairro Santa Tereza, próximo da Avenida 2 de Maio. Duarte chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Regional Pedro Juan Caballero.





Segundo a Polícia Nacional do Paraguai, Cândido era foragido e tinha passagens por crime tipifcado no país como exposição ao perigo no trânsito, em setembro deste ano, roubo, além de homicídio ocorrido em 2014, sendo indicado pela morte de Junior Vero, depois de discussão em balneário.





Por Silvia Frias