Fim de semana será de tempo instável e temperaturas amenas

As condições de temperatura e umidade que favorecem a ocorrência de chuvas em pontos isolados durante a tarde devem se manter ao longo do fim de semana em Mato Grosso do Sul.





Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) o tempo ficará parcialmente nublado a nublado com potencial de chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. As temperaturas podem variar entre 18 °C a 36°C no Estado e na capital entre 21 °C a 33 °C





A longo prazo, até o final de outubro a meteorologia indica que as chuvas devem ser mais volumosas e generalizadas. As regiões norte, central, sul e bolsão poderão ter acumulados de até 80 milímetros e as demais áreas em torno de 50 milímetros.





A recomendação do Cemtec é que a população fique atenta aos possíveis pontos de alagamentos, raios, granizo, chuvas intensas e ventos fortes.





Previsão para sexta-feira





Nesta sexta-feira (23) o céu fica parcialmente nublado a nublado em todas as áreas, com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas, especialmente nas regiões pantaneira, central, norte e bolsão.





Mesmo com as baixas chances de chuvas nas demais áreas, o Cemtec não descarta a possibilidade de ocorrência de chuva isolada devido a formação de instabilidades ao longo do dia.





Os índices de umidade do ar estarão elevados com variação entre 95% a 55% ao longo do dia. Vento fraco a moderado em todas as regiões. Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 18 °C a 36 °C e na capital variação está estimada em 21 °C a 31 °C.

Por: Mireli Obando