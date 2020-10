Escola reativa laboratório de informática com recursos do deputado Marçal Filho

Deputado Marçal Filho e o diretor Márcio, da escola Rosa Câmara ©DIVULGAÇÃO

A Escola Municipal Maria da Rosa Câmara, localizada na Vila Industrial, em Dourados, está prestes a reinaugurar o laboratório de informática. Com recursos de R$ 40 mil destinados pelo deputado estadual Marçal Filho (PSDB), a comunidade escolar pôde adquirir computadores e ares condicionados.





O laboratório de informática estava desativado devido à escola ser atingida por duas descargas elétricas, que danificaram os computadores. Embora as aulas estejam sendo realizadas de forma remota, em razão da pandemia do novo coronavírus, a sala de tecnologia educacional poderá ser utilizada pela comunidade.





"Esse laboratório vai proporcionar qualidade no ensino aos alunos e como estamos num momento onde o ensino está sendo feito a distância, com o uso da tecnologia, esse espaço vem somar, inclusive, na questão social para as famílias que têm dificuldade de realizar as atividades escolares com as crianças", diz o diretor Márcio Marques Rosa.





Marçal Filho esteve na escola para acompanhar a instalação da sala de informática. O laboratório está praticamente montado e em breve estará disponível para a comunidade escolar.





Na área da educação, o deputado destinou emendas de R$ 40 mil que beneficiou outras escolas municipais - Sócrates Câmara e Aurora Pedroso Camargo, além da Associação Brasileira de Desenvolvimento da Educação e do Esporte-ABCD, responsável pelo Centro de Educação Infantil Esther Gomes Ergas.





Na Sócrates Câmara o recurso foi destinado para aquisição de materiais permanentes, como mobiliário, livros, computadores e ar condicionado, bem como na escola Aurora. Já na ABCD, o recurso foi investido principalmente para atender a área esportiva, com aquisição de bolas, bambolê, tatames, vestimentas para aulas de capoeira, entre outros materiais para atividades de educação física.