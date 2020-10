EMPREGOS| MSGÁS seleciona estagiários em Campo Grande e Três Lagoas

As vagas são para cadastro reserva em mais de 10 áreas/cursos

A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) recebe até o dia 16 de outubro as inscrições dos interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado para cadastro de reservas de estagiários em Campo Grande e Três Lagoas.





Para Campo Grande, são aceitas inscrições de alunos dos cursos de Administração (a partir do 3º semestre); Análise de Sistemas/Ciências da Computação/Processamento de Dados (a partir do 3º semestre); Ciências Contábeis (a partir do 3º semestre); Comunicação Social com ênfase em Jornalismo e Publicidade e Propaganda (a partir do 4º semestre); Direito (a partir do 5º semestre); Engenharia da Computação (a partir do 3º semestre); Engenharia de Controle e Automação (a partir do 5º semestre); Engenharia de Meio Ambiente (a partir do 5º semestre); Engenharia de Produção (a partir do 5º semestre); Engenharia Mecânica (a partir do 5º semestre); e Engenharia Sanitária e Ambiental (a partir do 5º semestre).





Já para Três Lagoas podem se inscrever estudantes dos cursos de Administração (a partir do 3º semestre); Engenharia de Produção (a partir do 5º semestre); e Sistemas de Informação (a partir do 5º semestre).





As bolsas para Campo Grande são nos valores de R$ 649,35 para carga horária de 4 horas diárias e R$ 974,03 para carga horária de 6 horas diárias, além de cartão vale-transporte. Para Três Lagoas, as jornadas de 4 horas diárias têm bolsa de R$ 475,75 e R$ 800,43 para jornada de 6 horas, além de auxílio transporte de R$ 173,60.





Para acessar o edital e conferir mais informações sobre inscrição, critérios de seleção, entre outros, clique aqui