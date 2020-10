EMPREGOS| Concursos públicos em MS oferecem 378 vagas com salários de até R$ 12,4 mil

©DIVULGAÇÃO Concursos públicos e processos seletivos oferecem 378 oportunidades em Mato Grosso do Sul. Para todos os níveis de escolaridade, há ofertas para a Prefeitura de Bandeirantes, Conselho Regional de Medicina, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal da Grande Dourados, Câmara Municipal de Antônio João, Câmara Municipal de Selvíria e MSGás. Os salários oferecidos chegam a R$ 12,4, dependendo do cargo escolhido.



BANDEIRANTES





Prefeitura - Em razão da pandemia da covid-19, foi prorrogado para o dia 15 de novembro, o prazo de inscrições de concurso público da Prefeitura de Bandeirantes, distante 70 quilômetros de Campo Grande, para 126 vagas com salários de até R$ 12,4 mil. Os salários variam de R$ 1.065,75 a R$ 12,4 mil. As inscrições devem ser realizadas até as 23h59 pelo site da Fapec (Fundação de Apoio à Cultura e Ensino). A prova será aplicada no dia 6 de dezembro deste ano.



Veja aqui o edital .





CRM/MS





O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou a primeira retificação do Concurso Público que visa à contratação de 215 profissionais para atuarem na cidade de Campo Grande. Os salários oferecidos variam de R$ 1.260,81 a R$ 5.939,12, mais vale-alimentação de R$ 1.238,86 e outros benefícios. As inscrições terminam no dia 12 de outubro de 2020.



Veja aqui o edital .





TJMS





O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul abriu processo seletivo para estagiário de nível superior comarca de Fátima do Sul. O estágio terá duração de um ano e poderá ser prorrogado uma vez, por igual período. As inscrições serão realizadas até o dia 20 de outubro na Secretaria do Fórum da Comarca, localizado na Rua Antônio Barbosa, 1611.





UFGD





Universidade Federal da Grande Dourados está com processo seletivo para preencher 12 vagas de professores substitutos. Os interessados podem se inscrever até 10 de outubro, por meio do site da universidade. No entanto, a documentação especificada no edital deve ser enviada por meio do formulário online disponibilizado pela coordenadoria do centro de seleção. Os salários variam de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21.









ANTÔNIO JOÃO





As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Antônio João, cidade distante a 279 km de Campo Grande, seguem abertas. A remuneração chega a R$ 2,2 mil. Segundo o edital, são oito vagas para preencher os cargos de analista de controle interno, assistente jurídico, contador, técnico legislativo, assistente de informática, auxiliar de administração, recepcionista e zelador. A taxa de inscrição custa R$ 90 para nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 130 para nível superior. Os candidatos devem fazer a inscrições pela internet até o dia 25 de outubro.





SELVÍRIA





Terminam no dia 20 deste mês as inscrições de concurso público da Câmara Municipal de Selvíria, distante 404 quilômetros de Campo Grande. No total, são oferecidas onze vagas para profissionais de ensino fundamental, médio e superior.





As oportunidades são para Agente Administrativo (1); Assessor Parlamentar (1); Auxiliar de Serviços Diversos (2); Controlador Interno (1); Coordenador Legislativo (1); Motorista (1); Recepcionista (1); Técnico Legislativo (1) e Vigilante (2). Os salários oferecidos variam de R$ 1.420,45 a R$ 5.287,59. O valor da taxa a ser paga é de R$ 17 a R$ 30. A isenção deverá ser solicitada de 2 a 6 de outubro de 2020.



Veja aqui o edital .





MSGÁS





Terminam no dia 16 de outubro as inscrições de processo seletivo da MSGás (Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul) para formação de cadastro reserva de estagiários em Campo Grande e Três Lagoas. As oportunidades são para alunos matriculados a partir do terceiro semestre do ensino superior, de acordo com o curso e localidade.





As inscrições serão via internet pelo e-mail concurso@msgas.com.br. Os interessados deverão encaminhar os seguintes documentos: cópia do histórico escolar do último semestre cursado ou do último ano letivo (ou impresso no ambiente virtual da instituição de ensino com a identificação do estudante, semestre/ano e ano letivo); cópia da Carteira de Identidade, título de eleitor (não exigível para menores de dezoito anos) e CPF; cópia do comprovante de residência com endereço completo e CEP, formulário de inscrição devidamente preenchido.



Veja aqui o edital .







Fonte: CAMPO GRANDE NEWS