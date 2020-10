EMPREGOS| Concurso público com salários de até R$ 5,2 mil fecha inscrições na próxima terça-feira (20)

Há oportunidades para candidatos do nível fundamental ao superior

Os interessados no concurso público para a Câmara Municipal de Selvíria, município distante 399 km de Campo Grande, ainda têm uma semana para fazer a inscrição. O concurso oferece vagas para candidatos de nível fundamental completo e incompleto, médio e superior. Os salários chegam a R$ 5 mil.





As vagas disponíveis são para Agente Administrativo (1); Assessor Parlamentar (1); Auxiliar de Serviços Diversos (2); Controlador Interno (1); Coordenador Legislativo (1); Motorista (1); Recepcionista (1); Técnico Legislativo (1) e Vigilante (2). Os salários variam de R$ 1.420,45 a R$ 5.287,59.





As inscrições podem ser realizadas até a próxima terça-feira (20), no site. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 17 a R$ 30, a depender do cargo pretendido.





Acesse o edital no Diário Oficial dos Municípios , a partir da página 211.





Por: Mylena Rocha





