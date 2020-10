Em perseguição, caminhonete cai em córrego e motorista morre com cinco tiros

O caso aconteceu na madrugada deste domingo (24) no cruzamento das avenidas Ernesto Geisel com a Fernando Corrêa da Costa

Fugindo de atirador, um homem de 33 anos perdeu o controle da direção da caminhonete Ford F-250 que conduzia, caiu no Córrego Segredo, mas mesmo assim morreu baleado com ao menos cinco tiros. A mulher que estava com ele no carro ficou gravemente ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa.





O caso aconteceu na madrugada deste domingo (24) no cruzamento das avenidas Ernesto Geisel com a Fernando Corrêa da Costa, na região central de Campo Grande. Segundo as primeiras informações divulgadas pela Polícia Civil, a vítima havia acabado de sair de uma boate na mesma avenida e seguia sentido centro com a passageira, quando passou a ser perseguido por um motociclista fazendo vários disparos.





Ao tentar fugir, a vítima perdeu o controle da direção e caiu no córrego. Foi quando o atirador deu a volta, parou a motocicleta e fez cinco disparos contra o casal. O homem morreu no local. A mulher ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa. O rapaz que morreu, segundo a polícia, tinha passagem por tráfico em 2007. Ainda não há informação sobre a motivação para o crime, nem se o atirador já foi identificado.





