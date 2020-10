Em fuga, traficante capota micro-ônibus escolar lotado de maconha

Apreensão ocorreu entre Laguna Carapã e Dourados; carga deve superar 5 toneladas

Micro-ônibus adesivado como se fosse veículo escolar capotou em fuga ©Adilson Domingos

O condutor de um micro-ônibus adesivado como se fosse veículo de transporte escolar tentou fugir de policiais militares rodoviários e capotou lotado de maconha na MS-379, entre os municípios de Laguna Carapã e Dourados. O caso ocorreu por volta de 23h30 desta quarta-feira (30).





Mesmo capotado, o traficante conseguiu sair do veículo e fugir, mas Manoel Melgarejo Nunhēs, 27, morador em Aral Moreira, foi preso. Ele nega envolvimento com a droga e diz que apenas pegava uma carona até o Rio de Janeiro. Os policiais suspeitam dessa versão.





A carga foi interceptada por policiais militares rodoviários que fiscalizavam o trecho próximo à pedreira, entre a MS-379 e a BR-463. A equipe desconfiou ao ver o veículo de transporte escolar naquele horário e com as aulas presenciais suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus.





Os policiais tentaram abordar o micro-ônibus, mas o condutor desviou da barreira e fugiu. Logo em seguida ele perdeu controle da direção, saiu da pista e tombou. O motorista conseguiu fugir. Manoel também tentou correr, mas ainda atordoado, foi alcançado pelos policiais.





A carga foi levada para uma cerealista vizinha do posto da Polícia Militar Rodoviária no distrito de Picadinha, em Dourados, para ser pesada, mas estimativa dos policiais é de pelo menos cinco toneladas.





Além da maconha prensada, os policiais encontraram oito garrafas pet com sementes da erva. Outro detalhe é que alguns tabletes tinham adesivo com a foto da cantora britânica Amy Winehouse, morta em 2011. (Colaborou Adilson Domingos)









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS