Em Bonito, empresários recebem orientações sobre medidas de biossegurança

Nova etapa do programa Bonito Seguro, iniciativa do Sistema S, foca em orientação preventiva para feriado prolongado

Meta da ação é atingir 600 empresários, até o dia 30 de outubro

Com o objetivo de reforçar as boas-práticas de biossegurança junto aos empresários de Bonito, principal destino de Mato Grosso do Sul, agentes do Sebrae/MS visitam até esta sexta-feira (30) os pequenos negócios. O atendimento gratuito tem o objetivo de preparar os empreendedores para o Feriado de Finados, por conta do aumento do fluxo de turistas.





A meta da ação é atingir 600 empresários, entre os dias 26 a 30 de outubro. Durante o atendimento, o agente reforça as orientações técnicas sobre as principais medidas de biossegurança que devem ser adotadas no estabelecimento, de acordo com as normas da vigilância sanitária. Entre elas, está o distanciamento social e a oferta de álcool em gel.





“Estamos visitando as empresas para reforçar a conscientização dos protocolos. O reforço antecede o feriado porque são momentos de grande fluxo. É importantíssimo para o destino ser um exemplo em saúde e segurança”, destaca o gerente da Regional Oeste do Sebrae/MS, Matheus Oliveira.





A empreendedora da lanchonete Sabor e Cia, Janete Schneider, recebeu o atendimento nesta segunda etapa. Ela considera importante que empresários e a população local sigam as medidas. “Já estamos seguindo, é importante fazer esse reforço de novo, principalmente para alguns que não se adequaram. Os turistas, vendo que estamos nos cuidando, vão se sentir mais seguros”, disse.





Bonito Seguro





O mutirão de visitas aos pequenos negócios é fruto do programa Bonito Seguro, iniciativa do Sistema S – Sebrae/MS, Sesi/MS e Senac/MS, em parceria com a governança local do turismo –, para a retomada segura das atividades turísticas no município.





Após a oferta de consultorias gratuitas em saúde e segurança e outras ações que antecederam a retomada das atividades, agora, com a constatação do aumento do fluxo de turistas nos feriados prolongados, o programa visa reforçar as medidas de contenção ao novo coronavírus.





Ainda como parte do Bonito Seguro, entre os dias 30 de outubro a 02 de novembro, parceria entre o Sebrae/MS, Sesi/MS e Senac/MS irá garantir a instalação de estandes itinerantes nos principais atrativos turísticos do município, com orientações preventivas direcionadas aos turistas.





ASSECOM/SEBRAE-MS