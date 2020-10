ELEIÇÕES 2020| Justiça eleitoral determina que Facebook retire postagens contra prefeito

O juiz Paulo Afonso de Oliveira, da 8ª Zona Eleitoral do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), determinou que o Facebook remova definitivamente postagens feitas por uma página contra o atual prefeito de Campo Grande e candidato a reeleição, Marquinhos Trad (PSD).Na petição, Trad informa que foi vítima de postagens injuriosas e caluniosas. Por sua vez, a rede social, na defesa, alega que as publicações foram indisponibilidades e que forneceu os dados do usuário responsável.Em sua decisão, o magistrado analisou as postagens que constavam nos autos e determinou que a rede social remova, em definitivo, das postagens constantes dos links que foram juntados no processo.