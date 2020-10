Durante sessão, deputados fazem oração pela recuperação de Onevan de Matos

Parlamentar que é candidato a prefeito de Naviraí está internado no Hospital da Unimed

Deputados durante oração na sessão de hoje (06), na Assembleia ©REPRODUÇÃO

Os deputados estaduais resolveram fazer um minuto de oração pela recuperação de Onevan de Matos (PSDB), que está internado desde a semana passada devido a covid-19. O tucano estava em tratamento em casa, quando teve que voltar para o hospital na última quarta-feira (30), após apresentar febre.





Os parlamentares estavam no final da sessão de hoje (06), quando José Almi (PT) perguntou sobre o estado de saúde do colega de Parlamento. “Sabemos que ele está internado e por isso estamos preocupados com o Onevan (Matos). Queremos saber como está a recuperação”, disse o petista.





O presidente da Assembleia, o deputado Paulo Corrêa (PSDB), informou que Onevan ainda estava internado no Hospital da Unimed, tratando de um quadro de pneumonia. “Ficamos apreensivos, mas esperamos que ele se recupere logo”. Foi então que José Carlos Barbosa (DEM) solicitou que os deputados fizessem uma oração em favor do colega.





“Peço que façamos uma corrente de oração, pois ela tem uma força poderosa, chega a lugares que o humano não chega. Esperamos que ele logo esteja recuperado, junto com a família e retornando as atividades”, descreveu.





Quadro de saúde – Segundo a assessoria do deputado, seu quadro de saúde é estável, em tratamento de pneumonia devido a covid-19. Ele está fazendo a ventilação mecânica, para ajudar na respiração e seu processo de recuperação é “lento e gradual”, mas que a expectativa é positiva.





Candidato a prefeito de Naviraí, Onevan já tinha sido internado em função da doença, no entanto foi liberado para fazer a recuperação em casa, inclusive iria retornar para as sessões virtuais na Assembleia, na semana passada.





Ocorre que na última quarta-feira (30) teve quadro de febre e retornou para o Hospital da Unimed, em Campo Grande. Na sexta-feira (2) ele foi internado em função de problemas respiratórios. O parlamentar foi o quarto deputado estadual a contrair a doença.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS