DOURADOS| Com apoio estadual e federal Barbosinha garante recursos para o Município

Candidato a prefeito de Dourados pela coligação DEM/PSDB/Solidariedade/PSD/Podemos/MDB/ Patriota/Avante/PSB, Barbosinha, sabe que a administração pública tem passado por momentos difíceis do ponto de vista orçamentário. Estados e municípios entraram em crise fiscal e enfrentam sérias dificuldades, por isso o apoio de parlamentares estaduais e federais é fundamental.





Barbosinha tem esse apoio da maioria dos deputados estaduais e conta com diversos parceiros na área federal. Rose Modesto (PSDB-MS), vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados é uma das parceiras nesse projeto. Esta semana visitando o município, ela reafirmou seu compromisso com Barbosinha e com Dourados, onde viveu parte de sua infância e juventude.





A deputada federal disse que veio a Dourados para manifestar seu total apoio e o engajamento na campanha de Barbosinha, por entender que é ele que a cidade precisa como prefeito. “Quero ser sua representante na Câmara Federal e quero que você me dê missões”, disse Rose Modesto ao candidato, reafirmando sua competência, seriedade e credibilidade.





O candidato recebeu também o deputado estadual Rinaldo Modesto (PSDB), líder do Governo na Assembleia Legislativa. Ele disse estar comprometido com o projeto de Barbosinha e pediu o apoio de seus eleitores, incluindo a comunidade evangélica. “No Barbosinha você pode confiar”, garantiu o deputado.





Barbosinha agradeceu a presença de Rose e Rinaldo em Dourados e a todos os demais apoiadores e lideranças políticas, lembrando que ninguém governa sozinho e é com esse alinhamento que pretende executar seus projetos à frente da prefeitura de Dourados. “Vamos buscar recursos dos governos Estadual e Federal e a parceria privada para que possamos cumprir todos os compromissos com a nossa população”, finalizou o candidato.





Por: Luciana Bomfim