DOURADOS| Barbosinha reúne representantes de trabalhadores e empresários

Segmento diz que plano do candidato é objetivo e mostra seriedade e responsabilidade

O candidato a prefeito de Dourados Barbosinha (coligação DEM/PSDB/Solidariedade/PSD/Podemos/MDB/Patriota/Avante/PSB), se reuniu com representantes da classe empresarial e dos trabalhadores do setor para apresentar e debater com suas propostas de trabalho.





Acompanhado do candidato a vice, Valdenir Machado, ele esteve na Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), Secod (Sindicato dos Empregados do Comércio de Dourados) e CDL (Clube dos Diretores Logistas).





Barbosinha falou de sua experiência como administrador e dos estudos para a elaboração de políticas públicas com diretrizes que possam garantir uma cidade sustentável, moderna e inovadora para as próximas gerações. “Não basta sermos uma cidade com potencial, temos que transformá-la verdadeiramente num polo de desenvolvimento, num celeiro de oportunidades e num lugar digno de se viver”, destacou.





Para a representante dos empregados no comércio Gilvane Bezerra da Silva Dias, assessora jurídica do Sindicato, um dos destaques é o compromisso de Barbosinha de realizar uma gestão participava, e garantir de forma democrática, espaço para o diálogo e discussões entre o poder público e a sociedade como um todo.





Gilvane também destacou como ótima, a “proposta de alinhamento político entre o nosso Município, Estado e Governo Federal, com finalidade de voltarmos a ser um município de destaque, dado a sua grande importância para a região,” citou a assessora jurídica da entidade.





O presidente do CDL, Giovani Dalmolin considerou o encontro como muito proveitoso. “Ele tem projetos, tem propostas e demonstrou estar comprometido com a cidade”, comentou.





“A expectativa é muito grande, principalmente quando ele cita ações que atendem diretamente nosso setor, como melhorias nas vias públicas, praças e no modelo de gestão proposto”, disse Giovani.





Para o presidente da Aced, Nilson Aparecido dos Santos, “a entidade recebeu o plano de governo de Barbosinha como recebe de todos os candidatos. Ele destacou que a reunião foi bastante produtiva porque se trata de uma oportunidade para se conhecer cada proposta”.





ASSECOM