Domingo de céu nublado e chuva isolada de fim de tarde

O domingo (18) em Mato Grosso do Sul será de sol entre nuvens em todas as regiões.

Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para o dia é de céu parcialmente nublado a nublado em todas as áreas e com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas nas regiões noroeste, norte e nordeste do Estado.





Mesmo não havendo grandes chance para chuva nas outras regiões, não se descarta a possibilidade de ocorrência de chuva isolada devido a formação de instabilidades ao longo do dia, uma vez que a umidade e a temperatura estarão em condições favoráveis.





A variação na umidade relativa do ar está estimada entre 75% a 35%. O vento estará fraco a moderado em todas as regiões e há possibilidade de rajadas nas regiões norte e nordeste do Estado.





As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 19 °C a 37 °C e na capital variação está estimada em 22 °C a 31 °C.





Quinzena





Projeções de modelos meteorológicos apontam que condições esperadas para o restante do mês, são de tempo instável e retorno das chuvas. Prognóstico do Cemtec até o dia 23 de outubro indica chuva com acumulados de até 50 milímetros. Após essa data e até o final do mês são esperadas chuvas generalizadas com acumulados maiores que podem variar entre 50 a 100 milímetros.





O cenário previsto requer atenção redobrada da população com a possibilidade de eventos adversos e característicos das primeiras chuvas da primavera com chuvas intensas, raios, ventos fortes e granizo.









Por: Mireli Obando





