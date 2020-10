Dois homens são presos e sete autuados por pesca irregular

Fiscalizações ocorreram em Aquidauana, Mundo Novo e Águas do Miranda durante este domingo (11) e madrugada de segunda-feira (12)

Barco apreendido no Rio Paraná, em Mundo Novo. (Foto: Divulgação/PMA)

Apenas durante este domingo (11) e madrugada de segunda-feira (12), dois homens foram presos e sete autuados por pesca irregular nas regiões de Aquidauana, Mundo Novo e Águas do Miranda, que é distrito de Bonito. A soma das multas chegou a R$ 7.750.





Conforme divulgado pela PMA (Polícia Militar Ambiental), dois pescadores amadores foram presos com 11 peixes, pesando 10 quilos, em Águas do Miranda. Um deles, da espécie Curimbatá, estava abaixo da medida mínima permitida, caracterizando crime ambiental. Outra infração foi que os homens possuíam mais exemplares do que o permitidos.





Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Bonito em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória. Para esse crime, a pena é de um até três anos de detenção. Além disso, cada um foi multado em R$ 900.

Peixes apreendidos em Águas do Miranda. (Foto: Divulgação/PMA)

Aquidauana - Já em Aquidauana, quatro pescadores foram autuados, três barcos apreendidos, três motores e peixes. Encontrado com pescado abaixo da medida permitida, um eletricista foi multado em R$ 830. O segundo também foi multado, em R$ 1.120, por capturar mais exemplares do que o permitido. Ambos irão responder por crime ambiental de pesca predatória.





Os últimos dois pescadores autuados estavam sem licença ambiental. Por não ter capturado nenhum peixe, os infratores foram multados administrativamente em R$ 500 cada um.





Mundo Novo - Na madrugada desta segunda-feira (12), três homens foram autuados por pesca ilegal. Todos estavam pescando sem licença ambiental com um barco, motor de popa, carretilha e dois molinetes com vara. Cada um recebeu multa de R$ 1.000.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por Aletheya Alves