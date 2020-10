Detran terá que notificar motorista sobre o vencimento da CNH

Projeto é de autoria do deputado estadual Marçal Filho

Os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira (21) o Projeto de Lei nº 38/2020, de autoria de Marçal Filho (PSDB), que atribui ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) a notificação dos condutores de veículos sobre a proximidade da expiração da validade da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O projeto vai à sanção do governador Reinaldo Azambuja.





Conforme o Projeto de Lei, a notificação deverá ser realizada com antecedência da data de vencimento do documento, por aviso de canais de comunicação já utilizados pelo órgão, como mensagem por e-mail ou telefônico.





Para viabilizar a notificação, ao titular da habilitação compete comunicar ao Detran quando da eventual alteração de seu endereço eletrônico.





O condutor flagrado com CNH vencida há mais de 30 dias, conforme o artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro, comete infração gravíssima, o que acarreta na perda de sete pontos e multa. Ainda existe a possibilidade de retenção do veículo, uma vez que não é permitido o condutor dirigir com a CNH vencida.





Conforme lembra Marçal Filho, o Detran possui o cadastro de todos os condutores habilitados do Estado, bem como os prazos do término da validade dos documentos de habilitação, o que direciona à possibilidade de expedir a notificação de modo automático, por meio do uso de sistemas informatizados.





ASSECOM