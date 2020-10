Desafio do ‘5 batons, 5 looks’ mostra o quanto o batom transforma todo o look

Com participação da influenciadora Juliana Motta, participantes de reality criaram 5 looks distintos em ASMR para o desafio da semana





Nada mais poderoso do que um batom vermelho para dar um ‘up’ no dia e transformar completamente um look, não é mesmo? As diferentes cores e tonalidades presentes nas marcas de maquiagem do Boticário, Make B. e Intense, são incríveis aliados para as mais diversas situações, seja para quando queremos mais confiança ou simplesmente para mudar o look.





O desafio tem tudo a ver com os batons de Make B. e Intense: os participantes, com a dica da rainha dos challenges na internet, Juliana Motta, tiveram que criar 5 looks distintos, cada um com um batom diferente do Boticário. Dentre todas as opções, Juliana escolheu o Make B. Batom Matte Red Supreme, com alta cobertura na primeira aplicação e longa duração; o Make B. Batom Cremoso Nude Up, que hidrata por 24h além de oferecer longa duração e FPS 15; o Make B. Batom Líquido Diamond Platinum, com efeito ultrashine e acabamento luminoso; e o Make B. Sun Hit Lip Oil, um hidratante com acabamento super brilhante e natural. Já da linha Intense, Juliana apostou no Batom Mate 330 Loucuras, com alta cobertura e cor intensa.





Porém, para deixar o episódio mais interessante e desafiador, Juliana Motta soltou o desafio: todos os vídeos deveriam ser feitos em ASMR! O estilo de vídeo, que viralizou na internet nos últimos anos, nada mais é que uma técnica de relaxamento que traz sensação agradável por estímulos sensoriais, como uma voz suave, como um sussurro. Juliana arrasou no desafio, mostrando looks para cada estação do ano e um glam atemporal, provando a versatilidade e poder do batom.





Cool Marina, a influenciadora expert em maquiagem, apareceu para aconselhar os participantes na gravação de seus desafios. Utilizando o Make B. Batom Mate Taupe Cool, mostrou a diferença que utilizar batons de tons mais frios ou mais quentes traz ao look, aplicando uma de suas cores favoritas, o Make B. Batom Líquido Mate Red Boost.





Para a aplicação, Marina começa pelo contorno dos lábios inferiores, seguindo as linhas naturais dos cantinhos da boca. Logo após, preenche o meio e comprime os lábios para retirar o excesso e colorir os lábios de cima, finalizando com os detalhes no arco do cupido e cantinhos da boca, facilmente alcançados com o aplicador dos batons de Make B.





O público já escolheu quem cumpriu melhor o desafio na votação feita pelo Instagram Stories do Boticário. Infelizmente, Amanda Vaz (@euamandavaz), de Jaciara (MT) foi quem deixou a competição. Seguem na disputa pelo título de Boti Creator:, Júlio Fernandez (@juliofz_) – que foi o destaque desse episódio, Mirella Qualha (@iamirella), Micheline Ramalho (@michelineramalho) e Jeny Lucena (@jenylucena).





Para acompanhar mais dicas de técnicas e produtos, assista aos episódios do reality Make Me Boti, no canal Desejos de Make no Youtube. Toda segunda-feira um convidado lança o desafio no canal e na quinta-feira você confere os resultados e, em seguida, já vota nos seus criadores de conteúdo preferidos no Instagram @oboticario. As ficam disponíveis por 24h. Os episódios estão recheados de truques, muito talento e participações especiais!





Além disso, todos os produtos utilizados nos desafios podem ser adquiridos sem sair de casa e com toda segurança em quatro diferentes canais: no site boticario.com.br, no app disponível para versões Android e iOs, por meio de um revendedor ou ainda comprando diretamente pelo WhatsApp na loja mais próxima pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro. Confira as regras de atendimento e consulte a disponibilidade na sua cidade ou região no site da marca.





Fonte: Assecom